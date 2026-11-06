TRAMP DONEO ISTORIJSKU ODLUKU U BELOJ KUĆI: Ovalni kabinet proglašen nacionalnim spomenikom
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je proglas kojim se Ovalni kabinet i Sala za sastanke Bele kuće proglašavaju nacionalnim spomenicima, ali dokument ne sprečava buduće predsednike da menjaju njihov izgled ili ponište tu odluku.
Proglas nalaže ministru unutrašnjih poslova da upravlja Ovalnim kabinetom i predviđa dokumentovanje i razmatranje alternativa pre bilo kakvih značajnih izmena ili rušenja, preneo je AP.
Prema tom proglasu, predsedniku se ostavlja mogućnost da menja uređenje, nameštaj i obavlja uobičajene operativne i bezbednosne izmene, pod uslovom da se time značajno ne narušavaju istorijska struktura i arhitektonski karakter prostora.
Tramp je kazao da želi da spreči buduće rušenje ili promenu izgleda Ovalnog kabineta, koji je tokom svog mandata ukrasio zlatnim detaljima, portretima i drugim dekoracijama.
Odluka je doneta nakon što su republikanci pretrpeli poraze na na međuizborima, dok se demokrate pripremaju za pojačanu kontrolu Trampovih projekata u Vašingtonu.
Senator Ričard Blumental zatražio je od donatora Trampove balske dvorane informacije o finansiranju tog projekta.
(Tanjug)
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