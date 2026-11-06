Svet

TRAMP DONEO ISTORIJSKU ODLUKU U BELOJ KUĆI: Ovalni kabinet proglašen nacionalnim spomenikom

D.D.

06. 11. 2026. u 07:08

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je proglas kojim se Ovalni kabinet i Sala za sastanke Bele kuće proglašavaju nacionalnim spomenicima, ali dokument ne sprečava buduće predsednike da menjaju njihov izgled ili ponište tu odluku.

ТРАМП ДОНЕО ИСТОРИЈСКУ ОДЛУКУ У БЕЛОЈ КУЋИ: Овални кабинет проглашен националним спомеником

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Proglas nalaže ministru unutrašnjih poslova da upravlja Ovalnim kabinetom i predviđa dokumentovanje i razmatranje alternativa pre bilo kakvih značajnih izmena ili rušenja, preneo je AP.

Prema tom proglasu, predsedniku se ostavlja mogućnost da menja uređenje, nameštaj i obavlja uobičajene operativne i bezbednosne izmene, pod uslovom da se time značajno ne narušavaju istorijska struktura i arhitektonski karakter prostora.

Tramp je kazao da želi da spreči buduće rušenje ili promenu izgleda Ovalnog kabineta, koji je tokom svog mandata ukrasio zlatnim detaljima, portretima i drugim dekoracijama.

Odluka je doneta nakon što su republikanci pretrpeli poraze na na međuizborima, dok se demokrate pripremaju za pojačanu kontrolu Trampovih projekata u Vašingtonu.

Senator Ričard Blumental zatražio je od donatora Trampove balske dvorane informacije o finansiranju tog projekta.

(Tanjug)

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