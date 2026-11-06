SEVERNA KOREJA UVELA PROMENE NA VRHU: Jedan funkcioner razrešen, usvojene i nove zakonske mere
STALNI komitet Vrhovne narodne skupštine Severne Koreje održao je plenarnu sednicu na kojoj je odlučeno o smeni jednog od potpredsednika parlamenta i izmenama zakona o građevinarstvu i upravljanju plemenitim metalima.
Kako je prenela državna agencija KCNA, druga plenarna sednica Stalnog komiteta 15. saziva Vrhovne narodne skupštine održana je u četvrtak, a predsedavao joj je potpredsednik Kim Hjong Sik.
Na sednici je odlučeno da jedan od potpredsednika skupštine i jedan član komiteta budu razrešeni dužnosti. U izveštaju nisu navedena njihova imena niti razlozi za smenu. Severokorejski parlament ima dva potpredsednika, Kima i Ri Son Gvona, zbog čega se pretpostavlja da bi Ri mogao biti zvaničnik na kojeg se odluka odnosi, navodi Jonhap.
Ri je ranije obavljao više visokih funkcija u državnom aparatu, uključujući dužnost ministra spoljnih poslova od 2020. do 2022. godine, kao i rukovođenje Odeljenjem za ujedinjeni front, koje se bavi odnosima sa Južnom Korejom.
U martu ove godine imenovan je za potpredsednika Stalnog komiteta Vrhovne narodne skupštine.
Komitet je na sednici usvojio i uredbe o izmenama zakona o građevinarstvu i upravljanju plemenitim metalima, ali detalji tih izmena nisu objavljeni.
Izmene zakona o građevinarstvu mogle bi biti povezane sa regionalnom razvojnom politikom severnokorejskog lidera Kim Džong Una, pokrenutom 2024. godine, koja predviđa izgradnju modernih fabrika, bolnica i drugih objekata u po 20 gradova i okruga godišnje tokom desetogodišnjeg perioda.
Cilj programa je smanjenje razlika između urbanih i ruralnih područja i jačanje ekonomske samostalnosti lokalnih zajednica. Kim Džong Un je ranije isticao potrebu za unapređenjem zakonskog okvira u oblasti građevinarstva kako bi se podstakla transformacija lokalnih ekonomija.
(Tanjug)
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