"BIĆE TO VELIKI, DIVAN SPORAZUM, SVI ĆE BITI ODUŠEVLJENI!" Razgovarali Dmitrijev i Tramp, stigle vesti koje niko nije očekivao (VIDEO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da se sastao sa specijalnim izaslanikom ruskog predsednika Kirilom Dmitrijevim.
On je najavio veliki sporazum kojim će se završiti ukrajinski sukob.
Tramp je, međutim, odbio da otkrije o čemu se razgovaralo na sastanku. Američki predsednik je u razgovoru sa novinarima u Beloj kući naveo i da se nije sastao sa ukrajinskom delegacijom. Prema rečima američkog lidera, strane su "veoma blizu" rešavanja sukoba, prenosi Sputnjik.
- Kažem vam: biće sporazuma. Biće to veliki sporazum koji će obuhvatiti više od Ukrajine. Biće to veoma veliki dogovor. Obuhvatiće više od Ukrajine. Mogao bih čak da kažem da bi mogao da obuhvati celu Evropu - izjavio je američki lider.
On je naglasio da će to biti "veliki, divan sporazum. Svi će biti oduševljeni".
Novinari su pitali predsednika šta namerava da učini sa zakonom koji zabranjuje istovar dizel goriva u SAD, a koji je usvojio Kongres i potpisao 46. predsednik Džozef Bajden.
- To je verovatno prilično loš zakon. Naravno, razmotriću ga - odgovorio je Tramp.
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