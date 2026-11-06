RUBIO STAVIO TAČKU NA PRIČE O PREDSEDNIČKOJ KANDIDATURI: Evo šta je poručio

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio odbacio je danas navode da će napustiti tu funkciju kako bi se kandidovao na predstojećim predsedničkim izborima u 2028. godine.

Foto: Tanjug (Kylie Cooper/Pool Photo via AP)

On je u intervjuu za Njujork tajms istakao da mu je plan "oduvek" bio da do kraja mandata američkog predsednika Donalda Trampa bude u administraciji. "Jednostavno, više neću govoriti o 2028.", rekao je Rubio.

Republikanski predsednik Donald Tramp ne može da se kandiduje na predstojećim predsedničkim izborima, jer je trenutno obavlja predsedničku funkciju po drugi put.

Rubio je član Republikanske stranke, a pre nego što je preuzeo funkciju državnog sekretara, bio je senator savezne države Floride.

Na međuizborima za američki Kongres održanim ranije ove sedmice, demokrate su osvojile većinu u oba doma - 241 mesto u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance.

(Tanjug)

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