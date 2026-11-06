Svet

RUBIO STAVIO TAČKU NA PRIČE O PREDSEDNIČKOJ KANDIDATURI: Evo šta je poručio

D.D.

06. 11. 2026. u 07:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio odbacio je danas navode da će napustiti tu funkciju kako bi se kandidovao na predstojećim predsedničkim izborima u 2028. godine.

РУБИО СТАВИО ТАЧКУ НА ПРИЧЕ О ПРЕДСЕДНИЧКОЈ КАНДИДАТУРИ: Ево шта је поручио

Foto: Tanjug (Kylie Cooper/Pool Photo via AP)

On je u intervjuu za Njujork tajms istakao da mu je plan "oduvek" bio da do kraja mandata američkog predsednika Donalda Trampa bude u administraciji. "Jednostavno, više neću govoriti o 2028.", rekao je Rubio.

Republikanski predsednik Donald Tramp ne može da se kandiduje na predstojećim predsedničkim izborima, jer je trenutno obavlja predsedničku funkciju po drugi put.

Rubio je član Republikanske stranke, a pre nego što je preuzeo funkciju državnog sekretara, bio je senator savezne države Floride.

Na međuizborima za američki Kongres održanim ranije ove sedmice, demokrate su osvojile većinu u oba doma - 241 mesto u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance. 

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Rijera istakao ključ trijumfa: Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima...

Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."