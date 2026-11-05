„GASPROM“ UPOZORAVA EVROPU: Ostaćete bez gasa u sred zime, rekordnim tempom trošite zalihe

EVROPA je sezonu povlačenja gasa iz podzemnih skladišta započela odmah visokim tempom, što stvara rizike za pouzdano snabdevanje potrošača tokom zime, saopštio je „Gasprom“.

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-Gas se iz evropskih skladišta već povlači visokim tempom. Količine povučene 28. i 29. oktobra, kao i 1. i 2. novembra, bile su najveće za te datume od početka vođenja evidencije, naveo je „Gasprom“.

U kompaniji su dodali da visok tempo povlačenja gasa početkom sezone stvara uslove za smanjenje maksimalnih dnevnih količina koje skladišta mogu da isporuče tokom jesenjeg i zimskog perioda, posebno u vreme najveće zimske potražnje.

„To povećava rizike za pouzdano snabdevanje potrošača gasom“, upozorili su u kompaniji.

Prema podacima organizacije „Gas infrastruktur Jurop“, popunjenost evropskih podzemnih skladišta na početku sezone povlačenja gasa, 28. oktobra, bila je na istorijskom minimumu i iznosila je 74,9 odsto. Od tog dana taj pokazatelj nastavlja da opada.

Istovremeno, u nizu evropskih zemalja koje prednjače po skladišnim kapacitetima, poput Nemačke, Holandije i Austrije, popunjenost skladišta 28. oktobra bila je znatno ispod 70 odsto. Nemačka je prvi put započela sezonu povlačenja gasa sa tako niskim zalihama — svega 61,6 odsto, što je novi istorijski minimum, istakli su u „Gaspromu“.

Međunarodna agencija za energetiku ranije je u novembru ukazala na mogućnost da zalihe u evropskim podzemnim skladištima do kraja ove grejne sezone padnu ispod 10 odsto njihovog ukupnog kapaciteta.

Prema oceni Evropske komisije, podzemna skladišta imaju ključnu ulogu u obezbeđivanju pouzdanog snabdevanja Evrope gasom, jer tokom zime omogućavaju pokrivanje do trećine potreba Evropske unije. Uredbom o skladištenju gasa, usvojenom u junu 2022. radi bolje pripreme za zimsku grejnu sezonu, zemljama EU postavljen je cilj da do 1. novembra popune skladišta do 90 odsto kapaciteta.

sputnikportal.rs

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