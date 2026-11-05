STUDENTI "RUŠE" MELONIJEVU: Grad koji je bio prestonica Italije iz vikenda u vikend poprište protesta

PRVA prestonica Kraljevine Italije, Torino, dugo živi u znaku protesta, a kao uvod za sledeći, u subotu, nekoliko stotina studenata okupiralo je kampus "Luiđi Einaudi" što je zaustavilo studije.

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Stigao je i ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi na sastanak Pokrajinskog komiteta za bezbednost.

S obzirom da "okupacija" traje od 26. oktobra, a kampus ima 70 aula i prima 8.000 studenata, sprečenih da prisustvuju nastavi, rešenja se nalaze u drugim prostorima, u neboderu regionalne vlade, u konferencijskom prostoru, gde se formiraju učionice za 500 studenata. U znak podrške studentima stigao je potpis 200 profesora, dok guverner regiona Pijemonte Alberto Čirio kaže: "Torino ne može da podnese više protesta. Okupurani kampus je skandal".

Sada je pojačano prisustvo snaga reda, a ministar je dao do znanja demonstrantima da je razbijanje izloga njihova krivica, a ako su počinioci maloletnici, platiće roditelji, kako je utvrdila nedavno vlada.

Subotnji marš, peti zaredom, najavila je na društvenim mrežama organizacija "Italija na trgu", a pokrenule su se studentske grupe i organizacije kao što je "Torino protiv ponovnog naoružavanja".

Torino je upisan poslednjih godina na crnu listu sa urbanom gerilom, sa oko 400 povređenih zbog sukoba između snaga javnog reda i protestanata, uz rušenja i ogromnu materijalnu štetu.

Razlozi za protest su isti - rast životnih troškova, smanjenje novca za zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, klimatska kriza, nesiguran posao i naoružavanje. Subotnji marš neće biti poslednji, jer demonstranti su već najavili:

"Nastavićemo da izlazimo na ulice svake subote dok ova vlada ne padne. Đorđa Meloni mora da podnese ostavku. Tek smo na početku duge sezone borbe."

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.