IZ BELE KUĆE SAMO ZA PUTINOVE OČI: Melanija Tramp uputila ličnu poruku

PRVA dama SAD Melanija Tramp izjavila je na sastanku sa predstavnicima Rusije i Ukrajine u Beloj kući da je lično učestvovala u svim fazama planiranja humanitarne operacije u gradu Aljoški, ističući da je saradnja dve strane omogućila uspostavljanje prekida vatre i evakuaciju civila.

Foto: Profimedia/ Zuma / SplashNews.com, Splash

-Aljoški su iskra u mraku, potrebno je kretati se ka trajnom miru, naglasila je Melanija Tramp.

-Rusija i Ukrajina su, poštujući naše odnose, pristale da sarađuju sa mnom kao jedinim posrednikom u uspostavljanju prekida vatre u Aljoškama i okolnom području Hersonske oblasti. Naš zajednički cilj bio je da stanovnicima Aljoški dostavimo neophodnu humanitarnu pomoć i organizujemo bezbedne koridore za evakuaciju civilnog stanovništva, dodala je ona.

Sa ruske stranke, sastanku su prisustvovali ombudsman za ljudska prana Jana Lantratova i specijalni izaslanik ruskog lidera za ekonomska pitanja Kiril Dmitrijev.

Kako je istakao Dmitrijev, Putin je lično izdao neophodna uputstva za uspešno uspostavljanje prekida vatre u Aljoški. On je naglasio da Putin visoko ceni mirovne napore Donalda Trampa u vezi sa Ukrajinom i zahvalio prvoj dami SAD na doprinosu uspostavljanju prekida vatre u gradu Aljoška.

Dmitrijev je takođe saopštio da su uz pomoć Melanije Tramp ponovo ujedinjene 34 porodice u Rusiji. On je naglasio da ruski predsednik visoko ceni mirovne napore Donalda Trampa i podržava inicijative za razmenu ratnih zarobljenika.

-Ova humanitarna misija pokazuje šta se može postići odlučnim delovanjem, saradnjom i saosećanjem. Kada se sve to udruži, reči se pretvaraju u dela, a dela spasavaju živote, objasnio je on.

Melanija Tramp je na ceremoniji u Beloj kući preko Dmitrijeva uputila ličnu poruku Putinu.

-Ovaj istorijski trenutak bliži se kraju. Napisala sam lična pisma predsedniku Putinu i predsedniku Zelenskom... Molim vas da ova pisma u moje ime predate svojim predsednicima, istakla je ona.

Na kraju sastanka Dmitrijev je Melaniji Tramp poklonio crtež jedanaestogodišnje devojčice Lidije iz Aljoški, koja se preselila u Tuapse. Na crtežu je napisano: „Volim Melaniju“.

-Ova poruka jednog deteta nadmašuje sve diplomatske izjave koje bi bilo ko mogao da da, naglasio je Dmitrijev.

Ruska vojska je 27. oktobra od 4.00 časa obustavila vatru i uvela režim primirja na hersonskom pravcu zbog priprema za humanitarnu operaciju u području grada Aljoški, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Stanovnici Aljoški evakuisani su organizovanom kolonom kroz poseban humanitarni koridor. U misiji su učestvovali poverenici za ljudska prava Rusije i Vrhovne rade Ukrajine.

Lantratova je uveče 30. oktobra saopštila da je humanitarna misija završena.

sputnikportal.rs

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