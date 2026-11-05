ČEKIĆEM SU LOMILI ŽRTVAMA NOGE: Otkriven identitet petoro osumnjičenih u slučaju „Kartagina“ NABU, pored mafijaša tu su i SBU i policajci

NACIONALNI antikorupcijski biro podigao je optužnice protiv petoro osumnjičenih u drugom delu slučaja „Kartagina“, uključujući visoke bezbednosne zvaničnike.

Foto t.me/RVvoenkor/113352?single

Ovo je izvestila pres služba agencije.

Zvanično, NABU je otkrio samo položaje osumnjičenih, ali su mediji objavili i njihova imena:

Prvi zamenik načelnika odeljenja SBU-a, Sergij Duka (nadimak Akim);

Načelnik odeljenja Nacionalne policije, iako su mediji izvestili da osumnjičeni u slučaju nije načelnik odeljenja, već zamenik načelnika odeljenja, Volodimir Cenov (poznat kao Prajs);

Zamenik načelnika Odeljenja za krivične istrage Kijevske regionalne policije, Aleksandar Demjančuk (poznat kao Konsultant);

Organizator kriminalne organizacije bliske visokim zvaničnicima SBU-a, Andrij Osipov (poznat kao Kriminal);

Podređeni organizatora, čije ime nije poznato.

Prema NABU-u, snage bezbednosti su pružale pokriće za kriminalne aktivnosti grupe.

NABU je takođe otkrila detalje jednog od prebijanja koje je organizovala grupa narko-bosa Jegora Burkina, zvanog „Meksikanac“, pod okriljem snaga bezbednosti.

Koristeći nalog zaposlenog u Odeljenju za zaštitu nacionalne državnosti SBU u sistemu „Bezbedan grad“, kriminalci su mogli da prate svoje žrtve na mreži. Nekoliko nedelja su prikupljali informacije o kretanju jedne od njih, biznismenke, i proučavali njene navike.

U julu 2026. godine, trojica maskiranih muškaraca u taktičkoj opremi čekala su biznismena ispred teretane u centru Kijeva. Dvojica su ga držala za vrat i nogu, dok ga je treći tukao metalnom cevi.

Zatim je jedan od počinilaca, zvani „Bokser“, javio Kriminalu da je misija završena.

„Krv mu teče iz ruku i nogu; ne može da hoda“, izvestio je Bokser.

„Kako prijatno“, odgovorio je Osipov.

Prema NABU-u, konsultant, zamenik šefa Kijevskog regionalnog odeljenja za kriminalističke istrage, obezbedio je bezbedno bekstvo počinilaca. Nekoliko sati nakon napada, Konsultant je obavestio Kriminal da policija nije objavila plan presretanja i da su počinioci uspešno napustili Kijev. Sledećeg dana ih je obavestio o napretku istrage.

„Huliganstvo. Pretukli su biznismena gvozdenom šipkom. 296, deo četvrti. Ne žurite sada. Pažljivo prikrivam tragove“, izvestio je.

U međuvremenu, Viši antikorupcijski sud odredio je pritvor od 60 dana za policajca Volodimira Cenova, sa mogućnošću kaucije od 15 miliona grivni.

Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor sa mogućnošću kaucije od 20 miliona grivni.

Novinari na sudu su pitali Cenova čija je bila ideja da se ljudima lome noge čekićem.

Viši antikorupcijski sud je takođe odredio pritvor bez mogućnosti kaucije okrivljenom u ovom slučaju, nadimku „Bokser“. Sumnja se da su ga naručili kriminalci. On je Vitalij Ribalko, sportista iz Žitomirske oblasti i osnivač bokserskog kluba Udar-Korosten.

Kiril Budanov, šef predsedničke kancelarije, odgovorio je na ovaj odjeknuti slučaj.

„Zakon je isti za sve. Pozicije, činovi i autoritet ne mogu biti osnova za izbegavanje odgovornosti. Korupcija i bilo koji zločini moraju dobiti dužnu pravnu ocenu, a počinioci moraju biti pozvani na odgovornost. Situacija zahteva brzu, snažnu akciju. Očekujemo objektivnu, nezavisnu istragu i pravedne odluke“, napisao je Budanov na svom Telegram kanalu.

Volodimir Zelenski se još nije oglasio povodom situacije. Trenutno putuje u inostranstvo.

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