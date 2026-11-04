"VEĆ SMO IH PORAZILI": Tramp se oglasio o bacanju nuklearne bombe na Iran

U INTERVJUU za „Politiko”, Donald Tramp je ukazao na to da nema potrebe da američka vojska upotrebi nuklearno oružje protiv Irana, koji je prethodno značajno oslabljen nizom napada.

Foto: Tanjug AP Photo/Jacquelyn Martin

„To mi nije potrebno. Već smo ih porazili, 90 odsto posla je obavljeno. Dakle, to mi ne treba”, rekao je Tramp.

Na pitanje novinara da li namerava da pojača pritisak na Iran, šef Bele kuće je obećao da će izabrati pristup koji će najbolje služiti interesima Sjedinjenih Država.

Ipak, nije porekao da mnogi ljudi dovode u vezu rast cena nafte sa situacijom oko Irana. Uprkos tome, Tramp je naglasio da je uveren u ispravnost svog poteza – ulaska u sukob sa Iranom – i izrazio uverenje da će njegova odluka na kraju doneti korist kako Americi, tako i svetu.

Nešto ranije, „Njujork tajms” je, pozivajući se na svoje izvore, objavio da je Centralna komanda SAD izradila plan za napade na Iran, koji bi mogao biti sproveden već u sredu. Međutim, kasnije je Tramp u razgovoru za „Fajnenšel tajms” izjavio da zasad nema nameru da pokreće nove napade na Iran, ali da je spreman da to učini ukoliko bude potrebno.

Prethodno je objavljeno da su izraelske obaveštajne službe prosledile Vašingtonu informacije o navodnim planovima Teherana da upotrebi hemijsko oružje protiv svojih protivnika. Ipak, dobijene informacije izazvale su polemiku među američkim zvaničnicima i predstavnicima država Persijskog zaliva.

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