NEMAČKA NA NOGAMA: U toku najveća vežba za krizni scenario
DESET nemačkih saveznih pokrajina, gotovo 20 saveznih agencija, veliki broj drugih organizacija i kompanija u sektorima kritične infrastrukture počeli su danas opsežnu vežbu upravljanja krizama tokom ekstremnih vrućina.
Vežbu, pod nazivom Likeks, koja traje do petka, organizuje Savezna kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK), preneo je Dojče vele.
Skraćenica Likeks označava "međudržavnu i međuresornu vežbu upravljanja krizama".
U realnim uslovima, timovi za upravljanje krizama koji učestvuju u vežbi moraju zajednički da odluče koje strateške mere će preduzeti kako bi zaštitili stanovništvo.
Prema podacima BBK-a, ovo je do sada najveća nacionalna simulacija u kojoj nemačka savezna i pokrajinske vlade zajednički testiraju strateško upravljanje krizama na svim nivoima i u svim odeljenjima. Među nemačkim saveznim pokrajinama koje učestvuju u vežbi su Bavarska, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hesen, Donja Saksonija, Severna Rajna-Vestfalija, Rajnaland-Palatinat, Saksonija i Saksonija-Anhalt, sa ukupno više od 60 ministarstava na pokrajinskom nivou.
Pripreme za ovogodišnju vežbu su u toku od novembra 2024. godine. U Nemačkoj je zabeleženo pet godina suše, kao i ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje su dostizale i do 45 stepeni Celzijusovih.
Vežbe Likeks koordinira Savezna kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) više od 20 godina.
- Bez obzira na konkretan krizni scenario, u vežbama se treniraju razne veštine i kompetencije u upravljanju krizama koje su neophodne u svakoj kriznoj situaciji - saopštio je BBK, navodeći da će se fokus iduće godine prebaciti na civilnu odbranu.
Prethodne vežbe su simulirale scenarije kao što su nestašica gasa (2018) i suočavanje sa misterioznom epidemijom bolesti (2013).
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