Politika

"STIGAO SAM U MOSKVU" Oglasio se Vulin nakon što je sleteo u Rusiju (VIDEO)

JM

04. 11. 2026. u 15:18

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ALEKSANDAR Vulin, predsednik Pokreta socijalista i predsendik Nadzornog odbora Srbijagasa, javio se da je stigao u Moskvu. Kaže da nije nigde pobegao, već da je otišao u Rusiju, gde će imati seriju sastanaka o produžetku gasnog aranžamana.

СТИГАО САМ У МОСКВУ Огласио се Вулин након што је слетео у Русију (ВИДЕО)

FOTO: Arhiva novosti

Vulin je na društvenoj mreži Instagram objavio video uz poruku "Stigao sam u Moskvu".

U video izjavi objašnjava da nije nigde pobegao, da nigde ne bi otišao bez svoje porodice, ali i napada sve koji su objavili informaciju da je avion u kom je on bio prvobitno vraćen na beogradski aerodom jer sam Vulin nije poštovao bezbednosnu proceduru.

Vulin navodi da u glavnom gradu Rusije planira seriju sastanaka o nastavku gasnog aranžmana Srbije sa tom zemljom.

Avion Er Srbije na letu JU134, koji je u utorak uveče poleteo sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ ka Moskvi vraćen je tokom iste večeri za Beograd.

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