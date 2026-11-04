Košarka

Potvrđeno! Beograd ostao bez jednog evroligaša

У. Ћ.

04. 11. 2026. u 15:17

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O svim eventualnim promenama ovih odluka javnost će biti blagovremeno obaveštena, poručili su iz takmičenja.

Потврђено! Београд остао без једног евролигаша

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Posle tri godine u Beogradu, Makabi iz Tel Aviva svoje domaće utakmice neće igrati u srpskoj prestonici. 

Bord Evrolige odobrio je "ponosu Izraela" da ubuduće mečeve kao domaćini igraju u dvorani „Spiros Kiprijanu“ u Limasolu, na Kipru.

Povodom ove odluke oglasila se Evroliga:

“Nastavićemo pažljivo da prati razvoj situacije u regionu i ostati u kontaktu sa svim relevantnim stranama. O svim eventualnim promenama ovih odluka javnost će biti blagovremeno obaveštena, ukoliko se situacija u regionu normalizuje.”

Makabi je prethodne tri godine zbog rata u Izraelu utakmice igrao u "Pioniru" pred uglavnom praznim tribinama. Nadali su se da će se vratiti u domovinu, ali očigledno još nije situacija za tako nešto. Zato će tim Odeda Kataša do daljnjeg igrati na Kipru.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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