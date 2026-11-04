PRVA REAKCIJA MOSKVE NA REZULTATE AMERIČKIH IZBORA: Otkrila koliko će se planovi za Ukrajinu menjati
SPOLjNOPOLITIČKI kurs Rusije, uključujući i pristup rešavanju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i ne zavisi od političkih promena u drugim zemljama, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov, komentarišući rezultate međuizbora u SAD.
- Sačekajmo konačne rezultate. Stavovi rukovodstva Demokratske stranke prema odnosima sa Rusijom izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog - rekao je Rjabkov, za RIA novosti odgovarajući na pitanje da li bi rezultati međuizbora mogli da dovedu do pogoršanja odnosa sa SAD, uključujući i u kontekstu rešavanja ukrajinskog pitanja.
Napomenuo je da ruska principijelna i dosledna politika prema Ukrajini, kao i spoljnopolitički kurs u celini, ne zavise od trenutnih političkih okolnosti i nisu uslovljeni promenama političkog raspoloženja u drugim zemljama.
- Radićemo u skladu sa smernicama predsednika Ruske Federacije - naglasio je Rjabkov.
Podsetimo, demokrate će u januaru zvanično preuzeti kontrolu nad Kongresom SAD okončavši tako republikansku "trifektu" – kontrolu nad gornjim i donjim domom Kongresa i Belom kućom, pokazuju projekcije AP posle završenih izbora na sredini mandata.
Demokrate su osvojile 53 mesta u Senatu, tri više od "magičnog broja" potrebnog za kontrolu gornjeg doma Kongresa.
U Predstavničkom domu, projekcije pokazuju da su demokrate osvojile 219 mesta, jedno više od potrebne većine.
Prebrojavanje glasova još nije završeno i još ubedljivija pobeda demokrata je moguća.
(RT Balkan)
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