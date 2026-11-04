PRVA REAKCIJA MOSKVE NA REZULTATE AMERIČKIH IZBORA: Otkrila koliko će se planovi za Ukrajinu menjati

SPOLjNOPOLITIČKI kurs Rusije, uključujući i pristup rešavanju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i ne zavisi od političkih promena u drugim zemljama, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov, komentarišući rezultate međuizbora u SAD.

Oleg Elkov / Alamy / Profimedia

- Sačekajmo konačne rezultate. Stavovi rukovodstva Demokratske stranke prema odnosima sa Rusijom izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog - rekao je Rjabkov, za RIA novosti odgovarajući na pitanje da li bi rezultati međuizbora mogli da dovedu do pogoršanja odnosa sa SAD, uključujući i u kontekstu rešavanja ukrajinskog pitanja.

Napomenuo je da ruska principijelna i dosledna politika prema Ukrajini, kao i spoljnopolitički kurs u celini, ne zavise od trenutnih političkih okolnosti i nisu uslovljeni promenama političkog raspoloženja u drugim zemljama.

- Radićemo u skladu sa smernicama predsednika Ruske Federacije - naglasio je Rjabkov.

Podsetimo, demokrate će u januaru zvanično preuzeti kontrolu nad Kongresom SAD okončavši tako republikansku "trifektu" – kontrolu nad gornjim i donjim domom Kongresa i Belom kućom, pokazuju projekcije AP posle završenih izbora na sredini mandata.

Demokrate su osvojile 53 mesta u Senatu, tri više od "magičnog broja" potrebnog za kontrolu gornjeg doma Kongresa.

U Predstavničkom domu, projekcije pokazuju da su demokrate osvojile 219 mesta, jedno više od potrebne većine.

Prebrojavanje glasova još nije završeno i još ubedljivija pobeda demokrata je moguća.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

TAJNO ORUŽJE RUSKOG RAKETNOG SISTEMA: JARS izvodi vežbe kamuflaže i kontradiverzije

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.