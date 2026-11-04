OBAMA LIKUJE: "Američki narod poslao je jasnu poruku..."
NEKADAŠNjI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama izjavio je danas da je američki narod glasanjem na međuizborima poručio da želi politiku koja ljude spaja, a ne deli.
- Američki narod poslao je jasnu poruku - žele politiku koja ljude spaja, a ne deli, kao i lidere koji nude konkretna rešenja za izazove sa kojima se suočavaju - rekao je Obama u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako je ocenio, ovi rezultati su omogućeni samo zahvaljujući tome što su se u svakom delu zemlje pojavili izvanredni kandidati, uključujući i sredine u kojima su šanse za uspeh ranije smatrane veoma malim.
- Dolaze iz različitih sredina i zastupaju različite političke stavove, ali ih povezuju zajedničke vrednosti, vera u javnu službu i posvećenost tome da građane svojih izbornih jedinica i država stave na prvo mesto - istakao je Obama, dodajući da se duguje velika zahvalnost hiljadama izbornih službenika i volontera iz obe stranke, koji su doprineli nesmetanom odvijanju izbora i obavili jednu od najvažnijih funkcija američke demokratije.
- Iako ovoj administraciji preostaju još dve godine mandata, naš zadatak je sada da zasučemo rukave, sprovedemo promene tamo gde imamo moć za to, sprečimo dalju štetu i postavimo temelje za budućnost - zaključio je on.
Na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate, koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.
Barak Obama je bio predsednik SAD u dva uzastopna mandata, pobedivši na izborima 2008. i 2012. godine.
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