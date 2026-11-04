ŠOKANTAN PLAN NATO ISPLIVAO U JAVNOST: Na meti i ciljevi duboko u ruskoj teritoriji
SEVERNOATLANSKA alijansa je ponovo razmotrila udare duboko na rusku teritoriju u novom odbrambenom planu, izveštava Volstrit žurnal.
- Definitivno smo želeli da ovo uradimo - citira članak reči poljskog oficira Irineja Novaka.
Kako je navedeno u publikaciji, NATO je do ove odluke došao zbog vojnih akcija u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Rusija je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga bloka u Evropi.
Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da je otvoreno za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, i da Zapad mora da napusti svoju politiku militarizacije kontinenta.
(Ria Novosti)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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