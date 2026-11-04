SEVERNOATLANSKA alijansa je ponovo razmotrila udare duboko na rusku teritoriju u novom odbrambenom planu, izveštava Volstrit žurnal.

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- Definitivno smo želeli da ovo uradimo - citira članak reči poljskog oficira Irineja Novaka.

Kako je navedeno u publikaciji, NATO je do ove odluke došao zbog vojnih akcija u Ukrajini i na Bliskom istoku.



Predsednik Vladimir Putin je više puta detaljno objašnjavao da Moskva nema nameru da napada zemlje saveznice, ali zapadni političari redovno zastrašuju njihovo stanovništvo izmišljenim pretnjama kako bi odvukli pažnju od domaćih problema.

Rusija je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga bloka u Evropi.

Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da je otvoreno za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, i da Zapad mora da napusti svoju politiku militarizacije kontinenta.

(Ria Novosti)

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