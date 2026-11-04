Svet

TUŽBA KOJA TRESE SVET: Kineske vlasti tuže američku državu zbog afere koronavirus

Jelena Ždralić

04. 11. 2026. u 09:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SUDU u Vuhanu počela su saslušanja povodom tužbe za klevetu koju su kineske vlasti i naučne institucije podnele protiv američke savezne države Misuri.

ТУЖБА КОЈА ТРЕСЕ СВЕТ: Кинеске власти туже америчку државу због афере коронавирус

Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

Tuženi, grupa koju čini nekoliko sadašnjih i bivših državnih tužilaca, optuženi su za izmišljanje i širenje lažnih informacija o pandemiji koronavirusa, prenose američki mediji.

Prema obaveštenju objavljenom juče, Srednji narodni sud u Vuhanu, koji se nalazi u provinciji Hubej, zvanično je prihvatio ovaj predmet.

Tužbu su zajednički podneli gradska vlada Vuhana, lokalni Institut za virusologiju i Kineska akademija nauka u Pekingu.

Tužioci navode da su država Misuri, bivši državni tužioci Erik Šmit i Endru Bejli, kao i sadašnja državna tužiteljka Ketrin Hanavej, organizovali i vodili "zlonamerne i zloupotrebljavajuće sudske postupke" u SAD.

U tužbi se navodi da su tuženi izmišljali i širili lažne informacije, te da su davali "stigmatizujuće i diskriminatorne izjave".

Ističe se da su takvi postupci ozbiljno narušili ugled tužilaca i prouzrokovali im značajne finansijske gubitke.

Kineska strana zahteva zvanično javno izvinjenje, rehabilitaciju svog ugleda i naknadu štete.

Prema medijskim izvorima, kineski tužioci potražuju 356,44 milijarde juana na ime odštete, što je ekvivalent iznosu od 47,8 milijardi evra.

Kancelarija glavnog tužioca savezne države Misuri nije odgovorila na zahtev za komentar.

Ova kineska tužba predstavlja nastavak pravnog spora koji traje još od aprila 2020. godine.

Tada je Misuri pokrenuo tužbu protiv provincije Hubej i drugih kineskih subjekata, nastojeći da ih pozove na odgovornost za ekonomsku štetu koju je, navodno, prouzrokovala pandemija koronavirusa.

(Index.HR)

BONUS VIDEO: 

Đorđe Đinović: Podržao sam Vučića pa mi sada otkazuju nastupe

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)