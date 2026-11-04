TUŽBA KOJA TRESE SVET: Kineske vlasti tuže američku državu zbog afere koronavirus

U SUDU u Vuhanu počela su saslušanja povodom tužbe za klevetu koju su kineske vlasti i naučne institucije podnele protiv američke savezne države Misuri.

Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

Tuženi, grupa koju čini nekoliko sadašnjih i bivših državnih tužilaca, optuženi su za izmišljanje i širenje lažnih informacija o pandemiji koronavirusa, prenose američki mediji.

Prema obaveštenju objavljenom juče, Srednji narodni sud u Vuhanu, koji se nalazi u provinciji Hubej, zvanično je prihvatio ovaj predmet.

Tužbu su zajednički podneli gradska vlada Vuhana, lokalni Institut za virusologiju i Kineska akademija nauka u Pekingu.

Tužioci navode da su država Misuri, bivši državni tužioci Erik Šmit i Endru Bejli, kao i sadašnja državna tužiteljka Ketrin Hanavej, organizovali i vodili "zlonamerne i zloupotrebljavajuće sudske postupke" u SAD.

U tužbi se navodi da su tuženi izmišljali i širili lažne informacije, te da su davali "stigmatizujuće i diskriminatorne izjave".

Ističe se da su takvi postupci ozbiljno narušili ugled tužilaca i prouzrokovali im značajne finansijske gubitke.

Kineska strana zahteva zvanično javno izvinjenje, rehabilitaciju svog ugleda i naknadu štete.

Prema medijskim izvorima, kineski tužioci potražuju 356,44 milijarde juana na ime odštete, što je ekvivalent iznosu od 47,8 milijardi evra.

Kancelarija glavnog tužioca savezne države Misuri nije odgovorila na zahtev za komentar.

Ova kineska tužba predstavlja nastavak pravnog spora koji traje još od aprila 2020. godine.

Tada je Misuri pokrenuo tužbu protiv provincije Hubej i drugih kineskih subjekata, nastojeći da ih pozove na odgovornost za ekonomsku štetu koju je, navodno, prouzrokovala pandemija koronavirusa.

(Index.HR)

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