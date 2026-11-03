RAZBIJENA MEĐUNARODNA MREŽA INVESTICIONIH PREVARANATA: Zaplenjeno više od 100 servera, među uhapšenima i osumnjičeni iz zemalja regiona

VIŠE od 100 servera zaplenjeno je, a sedam osumnjičenih uhapšeno u međunarodnoj operaciji protiv mreže koja je, prema sumnjama istražitelja, omogućavala investicione prevare sa potencijalnim žrtvama u više od 50 zemalja, saopštio je danas Evropol.

Foto: Sjoerd van der Hucht/Alamy/Profimedia

U akciji, koju su danas sproveli nadležni organi Albanije, Kipra, Finske, Nemačke, Izraela, tzv. Kosova i Severne Makedonije, uz podršku Evropola i Evrodžasta, pretraženo je 17 lokacija, a pored servera zaplenjeni su i drugi dokazi i imovina, navodi se u saopštenju.

Operaciju je predvodilo Javno tužilaštvo u nemačkom gradu Itzehou, oko 50 kilometara severozapadno od Hamburga, a meta je bila kompanija osumnjičena da je kriminalnim grupama obezbeđivala lažne internet platforme za trgovanje.

Istražitelji veruju da je kompanija bila povezana sa operaterima pozivnih centara koji su žrtve ubeđivali da im predaju svoju ušteđevinu, naveo je Evropol.

Procenjuje se da ukupna šteta premašuje četiri miliona evra.

Sedam osumnjičenih uhapšeno je radi izručenja Nemačkoj.

Istraga je trajala četiri godine, a prethodne akcije sprovedene su 2022. i 2025. godine. Na osnovu tada prikupljenih dokaza istražitelji su identifikovali kompaniju za koju se sumnja da je izgradila model poslovanja po principu "kriminal kao usluga" iz Kipra i Izraela, kao i njene klijente koji su navodno vodili lažne pozivne centre u Albaniji, na tzv. Kosovu i u Severnoj Makedoniji, navedeno je u saopštenju.

Prevaranti su žrtvama nudili mogućnost brze i velike zarade ulaganjem u kriptovalute, strane valute ili akcije.

Iza naizgled legitimnih platformi, navodni brokeri prikazivali su izmišljenu zaradu i vršili kontinuirani psihološki pritisak na žrtve kako bi ih naveli da ulažu sve veće iznose. Istražitelji su utvrdili i da je za pronalaženje potencijalnih žrtava korišćen partnerski marketing, saopštio je Evropol.

Putem obmanjujućih oglasa korisnici su usmeravani na lažne investicione platforme, dok su njihovi lični podaci potom prodavani kriminalnim grupama koje su upravljale pozivnim centrima.

Žrtve su u početku podsticane da uplate manji iznos, nakon čega bi na njihovim nalozima bili prikazivani lažni profiti kako bi platforma delovala verodostojno, a ulaganje uspešno.

Navodni brokeri su potom koristili prikazanu zaradu da bi žrtve ubedili da uplate sve veće iznose, navedeno je u saopštenju.

Kada bi pokušale da podignu novac, operateri su odlagali isplate, a na kraju bi prekinuli komunikaciju, ostavljajući žrtve bez mogućnosti da povrate novac.

Istraga je pokrenuta 2022. godine, nakon što je jedan nemački bračni par prijavio da ne može da podigne novac uložen preko internet platforme za trgovanje.

Prva međunarodna akcija te godine rezultirala je hapšenjem dve osobe i zaplenom dokaza, dok je analiza podataka uz podršku Evropola omogućila istražiteljima da identifikuju još sedam osumnjičenih, među kojima i osobe za koje se veruje da su upravljale pozivnim centrima, saopštio je Evropol.

Tokom druge akcije 2025. godine usledila su nova hapšenja i zaplene novca i dokaza. Analiza tada zaplenjenog materijala omogućila je istražiteljima da otkriju kompaniju koja je, prema sumnjama, obezbeđivala infrastrukturu za prevare i njene veze sa operaterima pozivnih centara, što je otvorilo put za najnoviju akciju, navedeno je u saopštenju.

Evropol je pomagao istražiteljima u analizi podataka, proverama u svojim bazama i koordinaciji prekogranične istrage, dok je Evrodžast podržao sprovođenje evropskih istražnih naloga, evropskih naloga za hapšenje i naloga za zamrzavanje imovine.

Evropol je na dan akcije angažovao svoje stručnjake u Albaniji i na tzv. Kosovu radi podrške digitalno-forenzičkim postupcima i neposrednih provera u bazama podataka, dok je njegov Virtuelni komandni centar pomagao u koordinaciji operacije, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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