NAJSKUPLJI IZBORI U ISTORIJI SAD: Milijarde se slivaju u kampanje, Mask najveći donator

POTROŠNjA na srednjoročne izbore za Kongres u SAD mogla bi dostići rekordnih 11,9 milijardi dolara, tri milijarde više nego pre četiri godine, prema procenama američkih istraživača finansiranja kampanja u koje je imala uvid RIA Novosti.

AP Photo/Mark Felix

Danas će Amerikanci izabrati novi Kongres koji će služiti preostale dve godine predsedničkog mandata Donalda Trampa.

Republikanci nastoje da zadrže većinu u oba doma, dok se demokrate nadaju da će povratiti kontrolu prvenstveno nad Predstavničkim domom.

Izbori će odrediti svih 435 mesta u donjem domu i 35 mesta u Senatu.

Prema objavljenoj analizi finansijskih izveštaja koju su sproveli istraživači, prethodni srednjoročni izbori 2022. godine koštali su 8,9 milijardi dolara.

Trenutna kampanja bi mogla biti približno za trećinu skuplja, postajući najskuplja u istoriji takvih izbora.

Čak i ako se prilagodi inflaciji, troškovi bi premašili nivo od pre četiri godine za 1,7 milijardi dolara.

Jedan od glavnih razloga za povećanje potrošnje je aktivnost nezavisnih političkih organizacija koje prikupljaju donacije i plaćaju reklamiranje u znak podrške kandidatima ili protiv njihovih protivnika.

Prema istraživačima, pre četiri godine takve organizacije su potrošile približno dve milijarde dolara, a do kraja tekuće kampanje ovaj iznos bi mogao da se približi 3,9 milijardi dolara.

Prema objavljenoj rang listi najvećih političkih donatora, američki preduzetnik Ilon Mask je najviše doprineo aktuelnim izborima, preko 445 miliona dolara.

Među ostalim velikim donatorima bili su milijarderi Ričard Julajn i Džefri Jas, svaki sa preko 100 miliona dolara. Majkl Blumberg je donirao demokratama približno 83 miliona dolara.

Najskuplja pojedinačna kampanja bila je trka za mesto u Senatu Teksasa.

Prema podacima AdImpact-a, američke analitičke kompanije koja prati troškove političkog oglašavanja, troškovi oglašavanja u toj državi dostigli su 573 miliona dolara, uključujući unapred rezervisano vreme emitovanja.

Na trku za Senat Ohaja potrošeno je dodatnih 514 miliona dolara.

Međutim, kako su RIA Novosti otkrile analizom donacija za kampanju, poreklo značajnog dela sredstava ostaje nepoznato.

Istraživači procenjuju da je skoro 1,5 milijardi dolara usmereno ka političkim organizacijama preko entiteta koji ne otkrivaju svoje krajnje sponzore.

Konačni troškovi izbora biće otkriveni nakon objavljivanja svih finansijskih izveštaja.

(Ria Novosti)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.