ČETIRI RATNA BRODA NATO STIGLA U VALONU: U planu zajedničke vojne vežbe sa albanskom mornaricom
ČETIRI ratna broda NATO-a stigla su u pomorsku luku Valona, u okviru zajedničkih vojnih aktivnosti sa Ratnom mornaricom Albanije, javljaju danas albanski mediji.
Flotilu čine dva nemačka, jedan italijanski i jedan španski ratni brod, prenosi albanski Juronjuz.
Brodovi će u luci ostati do 6. novembra, a tokom boravka predviđene su lučke aktivnosti i zajedničke vežbe sa pripadnicima Ratne mornarice Albanije.
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