Svet

ČETIRI RATNA BRODA NATO STIGLA U VALONU: U planu zajedničke vojne vežbe sa albanskom mornaricom

Танјуг

03. 11. 2026. u 13:18

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ČETIRI ratna broda NATO-a stigla su u pomorsku luku Valona, u okviru zajedničkih vojnih aktivnosti sa Ratnom mornaricom Albanije, javljaju danas albanski mediji.

ЧЕТИРИ РАТНА БРОДА НАТО СТИГЛА У ВАЛОНУ: У плану заједничке војне вежбе са албанском морнарицом

Foto: printskrin Jujtjub Baltic Defence Review

Flotilu čine dva nemačka, jedan italijanski i jedan španski ratni brod, prenosi albanski Juronjuz.

Brodovi će u luci ostati do 6. novembra, a tokom boravka predviđene su lučke aktivnosti i zajedničke vežbe sa pripadnicima Ratne mornarice Albanije.

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