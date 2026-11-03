Svet

PEKING I MOSKVA POVLAČE NOVI VOJNI POTEZ: Kina poslala važnu poruku Rusiji

T.J.

03. 11. 2026. u 13:08

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ZAMENIK predsedavajućeg Centralne vojne komisije Kine, Džang Šengmin, izjavio je danas da Kina želi da sa Rusijom ojača stratešku komunikaciju i međusobno poverenje u vojnoj sferi.

ПЕКИНГ И МОСКВА ПОВЛАЧЕ НОВИ ВОЈНИ ПОТЕЗ: Кина послала важну поруку Русији

Foto: Savickiй Vadim/Zuma Press/Profimedia

Džang je na sastanku sa ruskim ministrom odbrane, Andrejem Belousovim, u Pekingu rekao da je Peking spreman da istraži nove mogućnosti za saradnju sa Moskvom radi zaštite suvereniteta, bezbednosti i razvojnih interesa dve zemlje, kao i očuvanja međunarodnog i regionalnog mira i stabilnosti, preneo je Rojters.

U saopštenju kineskog ministarstva je navedeno da su odnosi dve zemlje ušli u "novu fazu većih dostignuća i bržeg razvoja" i da imaju konstruktivnu ulogu u očuvanju globalne strateške stabilnosti i unapređenju globalnog upravljanja.

Ovo je prvi javnosti poznati sastanak Džanga sa ministrom odbrane neke druge zemlje otkako je prošle nedelje unapređen u člana Politbiroa vladajuće Komunističke partije Kine.

Džang i kineski predsednik Si Đinping jedini su aktivni članovi vrhovne vojne komande, nakon što je pet od sedam članova imenovanih tokom reorganizacije 2022. godine smenjeno u okviru antikorupcijske kampanje.

Džang se u septembru, na marginama regionalnog odbrambenog foruma u Pekingu, sastao i sa ministrima odbrane Vijetnama i Indonezije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUTIN U PEKINGU: Pogledajte ceremoniju dobrodošlice ruskom lideru

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