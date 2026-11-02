EKSPLOZIJA U ŽELEZARI: Poginulo četvoro, povređeno 16 radnika u Kamerunu
NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 16 je zadobilo teške opekotine u eksploziji u železari u Duali, privrednom centru Kameruna, saopštio je danas guverner obalskog regiona te zemlje Samjuel Diodon Ivaha Dibua.
Eksplozija je izazvala požar, koji je ugašen, rekao je Dibua i dodao da je vojna spasilačka jedinica izvukla tela četiri poginule osobe, prenosi Rojters.
- U fabrici je spaseno 16 osoba sa opekotinama, koje su prevezene u Opštu bolnicu u Duali. S obzirom na težinu njihovih povreda, ne treba biti previše optimističan - rekao je Dibua novinarima.
Kompanija "Metafrik Stil", sa sedištem u Duali, saopštila je da je eksplozija pogodila njen pogon u industrijskoj zoni Basa.
Navela je da uzrok incidenta još nije poznat, ali da je do njega došlo usled spoljnog uticaja.
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