EKSPLOZIJA U ŽELEZARI: Poginulo četvoro, povređeno 16 radnika u Kamerunu

NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 16 je zadobilo teške opekotine u eksploziji u železari u Duali, privrednom centru Kameruna, saopštio je danas guverner obalskog regiona te zemlje Samjuel Diodon Ivaha Dibua.

Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Eksplozija je izazvala požar, koji je ugašen, rekao je Dibua i dodao da je vojna spasilačka jedinica izvukla tela četiri poginule osobe, prenosi Rojters.

- U fabrici je spaseno 16 osoba sa opekotinama, koje su prevezene u Opštu bolnicu u Duali. S obzirom na težinu njihovih povreda, ne treba biti previše optimističan - rekao je Dibua novinarima.

Kompanija "Metafrik Stil", sa sedištem u Duali, saopštila je da je eksplozija pogodila njen pogon u industrijskoj zoni Basa.

Navela je da uzrok incidenta još nije poznat, ali da je do njega došlo usled spoljnog uticaja.

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