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EKSPLOZIJA U ŽELEZARI: Poginulo četvoro, povređeno 16 radnika u Kamerunu

Танјуг

02. 11. 2026. u 19:37

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NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 16 je zadobilo teške opekotine u eksploziji u železari u Duali, privrednom centru Kameruna, saopštio je danas guverner obalskog regiona te zemlje Samjuel Diodon Ivaha Dibua.

ЕКСПЛОЗИЈА У ЖЕЛЕЗАРИ: Погинуло четворо, повређено 16 радника у Камеруну

Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Eksplozija je izazvala požar, koji je ugašen, rekao je Dibua i dodao da je vojna spasilačka jedinica izvukla tela četiri poginule osobe, prenosi Rojters.

- U fabrici je spaseno 16 osoba sa opekotinama, koje su prevezene u Opštu bolnicu u Duali. S obzirom na težinu njihovih povreda, ne treba biti previše optimističan - rekao je Dibua novinarima.

Kompanija "Metafrik Stil", sa sedištem u Duali, saopštila je da je eksplozija pogodila njen pogon u industrijskoj zoni Basa.

Navela je da uzrok incidenta još nije poznat, ali da je do njega došlo usled spoljnog uticaja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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