NBS OBJAVILA OBAVEŠTENJE ZA MENJAČNICE: Oni koji su imali ugovor sa Alta bankom da preduzmu odgovarajuće mere

NARODNA banka Srbije (NBS) objavila je danas da su ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa ALTA bankom a.d. Beograd, kao i ovlašćeni menjači koji za obavljanje menjačkih poslova koriste softver navedene banke, dužni da bez odlaganja preduzmu odgovarajuće mere radi obezbeđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje menjačkih poslova.

Foto: Novosti

Kako je navedeno, ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova isključivo sa ALTA bankom a.d. Beograd dužni su da u što kraćem roku zaključe ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa drugom bankom, kao i da o zaključenju ugovora odmah, a najkasnije narednog radnog dana od dana zaključenja obaveste Narodnu banku Srbije.

Ovlašćeni menjači koji koriste softver ALTA banke a.d. Beograd dužni su da u što kraćem roku obezbede prelazak na softver Narodne banke Srbije za obavljanje menjačkih poslova ili na softver druge banke sa kojom imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

Kako navodi NBS, u skladu sa tačkom 5. stav 1. Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, ovlašćeni menjač dužan da sve vreme obavljanja menjačkih poslova ispunjava uslove iz tačke 3. st. 2. i 4. te odluke, kao i da Narodna banka Srbije može u svakom trenutku zahtevati od ovlašćenog menjača da joj dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost ovih uslova.

- S tim u vezi, podsećamo da je tačkom 3. stav 2. (alineja pod 2) navedene odluke propisano da je ovlašćeni menjač, između ostalog, dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi pismeno zaključen ugovor s bankom u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, koji obavezno sadrži spisak s nazivima i važećim adresama menjačkih mesta, kao i odredbu da ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova - navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu s važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Zatvorena poslovnica Alta banke na Terazijama

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.