Preokreti, dve stotke, produžeci i pobeda Spartaka u srpskom derbiju! (VIDEO)
Mega nije uspela.
Košarkaši Spartaka iz Subotice pobedili su večeras u Beogradu posle produžetka ekipu Mege rezultatom 109:104 u meču šestog kola grupe B ABA ligi.
Subotičani su imali dvocifrenu prednost već posle prve četvrtine, koju su dobili sa 30:14, ali nisu uspeli da zadrže kontrolu nad utakmicom. Mega je postepeno smanjivala zaostatak i na veliki odmor otišla sa šest poena minusa (44:50), a potom je u trećoj deonici održala rezultatski priključak.
Domaći su u završnici uspeli da izbore dodatnih pet minuta. Bošković je 20 sekundi pre kraja pogodio trojku za 94:94 i tako odveo utakmicu u produžetak.
Mega je bolje započela dodatni period, ali je Spartak odgovorio kada je bilo najvažnije. Serijom 13:2, u kojoj su ključnu ulogu imali Luka Cerovina, Danilo Nikolić i Igor Drobnjak, gosti su preuzeli kontrolu i na kraju odneli pobedu.
Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Igor Drobnjak sa 19 poena. Džalon Pipkins je postigao 17 poena, dok je Luka Cerovina ubacio 16.
U redovima Mege istakao se Andrej Lučić sa 20 poena. Aleksandar Vojinović je dao 17 poena, a Luka Paunov je zabeležio 14.
Spartak je četvrtoplasirani u grupi B sa tri pobede i dva poraza, dok je Mega na osmoj poziciji sa učinkom 2-3. U sledećem kolu, Spartak će dočekati Zadar, a Mega će u Beogradu igrati protiv Dubaija.
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