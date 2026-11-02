Fudbal

Kakva pobeda Rendulićevog Radnika: Surduličani slavili tamo gde nisu ni Partizan, Vojvodina, Čukarički…

С. С.

02. 11. 2026. u 19:49

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Domaćin ostao bez bodova u samom finišu utakmice.

Каква победа Рендулићевог Радника: Сурдуличани славили тамо где нису ни Партизан, Војводина, Чукарички…

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbaleri Mladosti iz Lučana poraženi su od Radnika rezultatom 0:1 (0:0) u poslednjem meču 14. kola Superlige Srbije.

Gol odluke za tim Zorana Rendulića, postigao je Uroš Lazić u 89. minutu, na povratnu loptu Vukašina Bogdanovića, ispostavilo se za konačan trijumf.

Tražili su gol-aut igrači u plavim dresovima, smatrajući da je pre centaršuta, lopta izašla van terena. Morala je VAR soba da reaguje, a onda je odlučio u korist gostiju, pa je slavlje ekipe sa juga Srbije moglo da počne.

Mogli su izabranici Radovana Ćurčića u 4. minutu nadoknade vremena do izjednačenja, kada je Bojić spustio Vukašinu Markoviću, koji iz blizine nije bio precizan.

Radnik je ovom pobedom pretekao Mladost i ima 20 bodova, na šestoj poziciji i nalazi se na mestu koje vodi u plejin, dok su Lučanci na osmom mestu sa 18 poena.

Standings provided by Sofascore

Treba reći da su igrači iz Lučana do ovog meča imali skor kod kuće od 4 pobede i 2 remija, dok im je ovo prvi poraz na domaćem terenu. Na stadionu Mladosti bod(ove) su ostavljali Partizan (1:3), Vojvodina (1:1), Čukarički (2:2)...

Podsetimo, utakmica koja je trebalo da počne kad i ova, između Radničkog i Železničara u Pančevu, nije odigrana u Nišu, pošto je na Čairu nestalo struje. Novi termin ovog meča je 25. novembar.

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