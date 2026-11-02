Kakva pobeda Rendulićevog Radnika: Surduličani slavili tamo gde nisu ni Partizan, Vojvodina, Čukarički…
Domaćin ostao bez bodova u samom finišu utakmice.
Fudbaleri Mladosti iz Lučana poraženi su od Radnika rezultatom 0:1 (0:0) u poslednjem meču 14. kola Superlige Srbije.
Gol odluke za tim Zorana Rendulića, postigao je Uroš Lazić u 89. minutu, na povratnu loptu Vukašina Bogdanovića, ispostavilo se za konačan trijumf.
Tražili su gol-aut igrači u plavim dresovima, smatrajući da je pre centaršuta, lopta izašla van terena. Morala je VAR soba da reaguje, a onda je odlučio u korist gostiju, pa je slavlje ekipe sa juga Srbije moglo da počne.
Mogli su izabranici Radovana Ćurčića u 4. minutu nadoknade vremena do izjednačenja, kada je Bojić spustio Vukašinu Markoviću, koji iz blizine nije bio precizan.
Radnik je ovom pobedom pretekao Mladost i ima 20 bodova, na šestoj poziciji i nalazi se na mestu koje vodi u plejin, dok su Lučanci na osmom mestu sa 18 poena.
Treba reći da su igrači iz Lučana do ovog meča imali skor kod kuće od 4 pobede i 2 remija, dok im je ovo prvi poraz na domaćem terenu. Na stadionu Mladosti bod(ove) su ostavljali Partizan (1:3), Vojvodina (1:1), Čukarički (2:2)...
Podsetimo, utakmica koja je trebalo da počne kad i ova, između Radničkog i Železničara u Pančevu, nije odigrana u Nišu, pošto je na Čairu nestalo struje. Novi termin ovog meča je 25. novembar.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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