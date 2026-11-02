Reprezentativac Srbije prelomio: Živković završava karijeru dresu crno-belih!
Vezisti Orlova ponuđen trogodišnji ugovor.
Rukovodstvo solunskog PAOK nalazi se pred finalizacijom jednog od najznačajnijih transfera ko bi potpuno ojačale postojeći, ali i igrački kadar za narednu sezonu!
Razlog tome je da pregovori o nastavku saradnje sa iskusnim vezistom Andrijom Živkovićem idu u dobrom smeru.
Prema pisanju grčke "Gazete", čelnici solunskih crno-belih trenutno su fokusirani na novi ugovor srpskog reprezentativca, koji predstavlja jednu od važnih figura u timu. U klubu imaju jasnu želju da Živković i narednih godina nosi dres PAOK, zbog čega mu je ponuđen novi trogodišnji ugovor.
Isti izvor prenosi da se u sledećem periodu očekuje se i dolazak Živkovićevog oca, koji je godinama njegov zastupnik, da bi sa rukovodstvom PAOK bili finalizirani detalji. Andrijin otac pritom ima mogućnost direktno da razgovara sa većinskim vlasnikom Solunjana.
Ako sve bude išlo tokom kao što se predviđa, Živković bi mogao da se veže za solunski klub do kraja profesionalnog bavljenja fudbalom i u crno-belom dresu okačiće "kopačke o klin".
Inače, treba reći da je Srbin tokom dosadašnje karijere, promenio samo tri kluba. Fudbalsku afirmaciju stekao je u Partizanu, posle trogodišnjeg igranja u Humskoj, 2016. godine je prešao u portugalsku Benfiku i na "Lužu" ostao do 2020.
U Solunu je za nepunih sedam godina odigrao preko 220 mečeva i postigao više od 50 golova u svim takmičenjima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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