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ŠOKANTNE OPTUŽBE BIVŠE SARADNICE ZELENSKOG: Humanitarna pomoć kradena, pa prodavana u prodavnicama

P. Đurđević

02. 11. 2026. u 21:02

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HUMANITARNA pomoć koja je stizala u Ukrajinu bila je kradena i kasnije prodavana u prodavnicama, izjavila je Julija Mendel, bivša portparolka ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

ШОКАНТНЕ ОПТУЖБЕ БИВШЕ САРАДНИЦЕ ЗЕЛЕНСКОГ: Хуманитарна помоћ крадена, па продавана у продавницама

foto: Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Počele su da do mene stižu glasine o korupcijskim šemama. Na primer, o krađi humanitarne pomoći. Počeli su da zaustavljaju privrednike, oduzimaju im robu, a ljudi su počeli da viđaju humanitarnu pomoć u prodavnicama - rekla je Mendel u intervjuu objavljenom na Jutjub kanalu Denisa Jeliseviča.

Prema njenim rečima, građani koji su ostali u Ukrajini nakon početka sukoba beležili su takve slučajeve i bili upoznati sa načinom na koji se pristigla pomoć raspoređuje.

Tvrdnje o zloupotrebi pomoći

Mendel je navela da su ljudi primećivali da se roba koja je trebalo da bude namenjena humanitarnoj pomoći pojavljuje u maloprodaji. Tvrdi i da su pojedini privrednici ostajali bez svoje robe nakon što su ih zaustavljali i oduzimali im proizvode.

Foto:Olena Khudiakova / Zuma Press / Profimedia

U intervjuu nije iznela konkretne podatke o količini pomoći koja je navodno zloupotrebljena, niti je imenovala osobe ili institucije za koje tvrdi da su bile umešane u te postupke.

Ranije kritikovala Zelenskog

Mendel je i ranije iznosila kritike na račun ukrajinskog predsednika i njegovog okruženja, govoreći o korupciji i načinu upravljanja zemljom.

foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njene najnovije tvrdnje odnose se na navodne zloupotrebe humanitarne pomoći.

(Politika onlajn)

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