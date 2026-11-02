ŠOKANTNE OPTUŽBE BIVŠE SARADNICE ZELENSKOG: Humanitarna pomoć kradena, pa prodavana u prodavnicama

HUMANITARNA pomoć koja je stizala u Ukrajinu bila je kradena i kasnije prodavana u prodavnicama, izjavila je Julija Mendel, bivša portparolka ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

foto: Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Počele su da do mene stižu glasine o korupcijskim šemama. Na primer, o krađi humanitarne pomoći. Počeli su da zaustavljaju privrednike, oduzimaju im robu, a ljudi su počeli da viđaju humanitarnu pomoć u prodavnicama - rekla je Mendel u intervjuu objavljenom na Jutjub kanalu Denisa Jeliseviča.

Prema njenim rečima, građani koji su ostali u Ukrajini nakon početka sukoba beležili su takve slučajeve i bili upoznati sa načinom na koji se pristigla pomoć raspoređuje.

Tvrdnje o zloupotrebi pomoći

Mendel je navela da su ljudi primećivali da se roba koja je trebalo da bude namenjena humanitarnoj pomoći pojavljuje u maloprodaji. Tvrdi i da su pojedini privrednici ostajali bez svoje robe nakon što su ih zaustavljali i oduzimali im proizvode.

U intervjuu nije iznela konkretne podatke o količini pomoći koja je navodno zloupotrebljena, niti je imenovala osobe ili institucije za koje tvrdi da su bile umešane u te postupke.

Ranije kritikovala Zelenskog

Mendel je i ranije iznosila kritike na račun ukrajinskog predsednika i njegovog okruženja, govoreći o korupciji i načinu upravljanja zemljom.

Njene najnovije tvrdnje odnose se na navodne zloupotrebe humanitarne pomoći.

(Politika onlajn)

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