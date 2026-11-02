ALARMANTNO UPOZORENJE TAKERA KARLSONA: Amerika pokreće nuklearni napad?!
AMERIČKI administracija, pod pritiskom izraelskog premijera, mogla bi da pokrene nuklearni udar na Iran u narednim danima, tvrdi američki novinar Taker Karlson.
Novinar je svoje pretpostavke objavio na društvenoj mreži X.
Prema njegovim rečima, planina Pikaks bi mogla biti cilj napada. Izraelska obaveštajna služba tvrdi da je Teheran možda nastavio svoj program obogaćivanja uranijuma na toj lokaciji.
„Pod pritiskom Netanjahua, Trampova administracija bi mogla da pokrene nuklearni napad na Iran u roku od nekoliko dana“, napisao je Karlson.
(alo.rs)
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