DOBRONAMERNA PORUKA? Kušner i Vitkof pozvali Evropu da nastavi da kupuje gas od Rusije

AMERIČKI izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof pozvali su evropske zemlje da nastave kupovinu ruskog gasa, pri čemu bi se gas isporučivao gasovodom koji prolazi kroz Ukrajinu, preneo je danas Volstrt džurnal (WSJ) pozivajući se na neimenovane američke, evropske i ukrajinske zvaničnike.

AP Photo/Rafiq Maqbool

Kušner i Vitkof su, prema navodima izvora WSJ, promovisali plan tokom razgovora u Moskvi i Kijevu.

Pošto je prodaja ruskog gasa u Evropi podložna sankcijama, neka američka kompanija treba da deluje kao posrednik.

Prema izvorima, američki izaslanici imaju za cilj da izvrše pritisak na cenu gasa, koja je značajno porasla poslednjih meseci, tako što će povećati ponudu.

Plan je prvobitno obustavljen prošlog meseca nakon što je Ukrajina, pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa, obustavila napade dronovima na ruske rafinerije.

Međutim, nakon što je Rusija prekršila ograničeni prekid vatre, napadi su nastavljeni.

Pre oko mesec dana Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili su da SAD umanje sankcije prema Rusiji, a da Rusija zauzvrat počne sa isporukama dizel-goriva na svetsko i američko tržište kako bi se obuzdao rast cena nafte.

(Tanjug)

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