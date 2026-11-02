POLJSKA DIGLA UZBUNU NA GRANICI SA RUSIJOM: Strah od diverzija ili pokušaj da se zataška unutrašnja kriza?

POLjSKA je podigla stepen bezbednosne pripravnosti duž svojih istočnih i severoistočnih granica, nakon što je od vojne obaveštajne službe i savezničkih bezbednosnih struktura dobila upozorenje o mogućim sabotažama i pokušajima diverzije.

Foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među scenarijima koje razmatraju bezbednosne službe nalazi se i mogućnost da na poljsku teritoriju pokuša da prodre naoružana grupa.

Šef poljske policije Marek Boronj potvrdio je da su upozorenja stigla prošle nedelje, ali vlasti za sada ne otkrivaju njihov sadržaj, niti navode da li raspolažu konkretnim podacima o vremenu i mestu eventualnog napada.

Odgovor Varšave je, međutim, već vidljiv na terenu. Uspostavljen je operativni štab u sedištu policije u Varšavi, a dodatne snage upućene su u Varminsko-mazursko i Podlasko vojvodstvo, oblasti koje obuhvataju osetljive granične pravce prema Kalinjingradskoj oblasti Rusije, Litvaniji i Belorusiji.

U operaciji učestvuju policajci iz više regiona, antiterorističke jedinice, vojska, granična straža i obaveštajne službe.

Njihov zadatak je da obezbede granično područje, spreče eventualne pokušaje ilegalnog prelaska granice i zaštite stanovništvo, kao i infrastrukturne objekte koji bi mogli biti meta napada.

Posebnu pažnju privlači upozorenje o mogućem prodoru naoružane grupe. Takav scenario podrazumevao bi daleko ozbiljniji bezbednosni incident od uobičajenih pokušaja nelegalnog prelaska granice i zahtevao bi koordinisano delovanje policije, vojske i specijalnih službi.

Istovremeno, poljska policija naredila je specijalizovanim jedinicama za održavanje javnog reda da od 2. do 8. novembra ostanu u matičnim bazama i budu spremne za trenutno upućivanje na bilo koju lokaciju u zemlji.

Reč je o centralnoj rezervi načelnika policije, koja može biti angažovana u slučaju naglog pogoršanja bezbednosne situacije.

Policija naglašava da ovo naređenje ne znači da su te jedinice već poslate na granicu, ali potvrđuje da su vlasti aktivirale dodatne mehanizme pripravnosti zbog procene mogućih pretnji.

Operacija se odvija u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija u regionu, u kojem Poljska ima jednu od najosetljivijih strateških pozicija na istočnom krilu NATO-a.

Granica sa Kalinjingradskom oblašću, ruskim eksklavom između Poljske i Litvanije, kao i granica sa Belorusijom, predstavljaju područja od posebnog značaja za odbranu zemlje.

Za Varšavu je posebno osetljiv i koridor Suvalki, uski pojas teritorije između Belorusije i Kalinjingradske oblasti, koji povezuje baltičke države sa ostatkom teritorije NATO-a. Svaki ozbiljniji vojni ili bezbednosni incident u tom području mogao bi da ima posledice daleko izvan poljskih granica.

Ipak, važno je razlikovati pojačane mere predostrožnosti od potvrde da je napad neposredno preduzet ili da je konkretna oružana grupa već u pokretu. Poljske vlasti za sada govore o obaveštajnom upozorenju i mogućim scenarijima, a ne o potvrđenom pokušaju upada.

Poljska se, međutim, suočava i sa ozbiljnom unutrašnjom političkom krizom, koja dodatno opterećuje institucije u trenutku kada bezbednosne službe upozoravaju na moguće spoljne pretnje.

U Varšavi je došlo do otvorenog sukoba između vlade premijera Donalda Tuska i predsednika Karola Navrockog oko kontrole nad Ustavnim sudom. Spor oko imenovanja sudija i legitimiteta rukovodstva suda prerastao je u institucionalni obračun, uz proteste ispred zgrade suda i prisustvo policije.

Opoziciona stranka Pravo i pravda (PiS) optužuje vladu za pokušaj preuzimanja institucija, dok Tuskova strana tvrdi da sprovodi reformu pravosuđa i otklanja posledice ranijeg političkog uticaja na sudstvo.

Paralelno sa političkim sukobom, Poljska već mesecima održava povišene stepene bezbednosne pripravnosti.

Do 30. novembra na snazi su drugi stepen uzbune BRAVO na teritoriji cele zemlje, treći stepen ČARLI na pojedinim železničkim pravcima, kao i BRAVO-CRP zbog opasnosti u sajber prostoru.

Poljske vlasti ove mere povezuju sa rizicima od hibridnih napada i delovanja ruskih i beloruskih službi.

Premijer Tusk je još u septembru upozoravao da se aktivnosti koje pripisuje Rusiji približavaju poljskoj teritoriji i da bi naredne nedelje i meseci mogli doneti intenziviranje takvih akcija.

Varšava je tada najavila jačanje zaštite granice i kritične infrastrukture.

Tako se Poljska istovremeno suočava sa tri bezbednosna izazova: rastućim tenzijama na istočnim granicama, upozorenjima na moguće diverzije i dubokim sukobom unutar sopstvenih institucija.

Za sada nema potvrde da se priprema neposredan oružani napad na Poljsku, ali činjenica da su u operaciju uključeni vojska, antiterorističke jedinice, policija i obaveštajne službe pokazuje da Varšava moguće scenarije ne tretira kao običan granični incident. A valja uzeti u obzir i trenutnu unutrašnju tenziju tako da je ovo sve dobra prilika da se skrene pažnja sa gorućih problema u državi.

Upravo zato najnovije pojačanje na granici sa Rusijom ima značaj koji prevazilazi lokalnu policijsku operaciju: ono dolazi u trenutku kada je Poljska istovremeno izložena spoljnim bezbednosnim pritiscima i unutrašnjem institucionalnom sukobu.

(Politika onlajn)

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