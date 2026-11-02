NEVIĐENA MOĆ U VAZDUHU! Pogledajte snimke ruskog Su-35 sa potpuno modernizovanim raketama od kojih Zapad i Kijev strahuju! (VIDEO)

NOVI snimci ruskog lovca za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, tipa Su-35, koji deluje na ukrajinskom ratištu, prikazuju integraciju raketa vazduh-vazduh R-77M sa radarskim navođenjem, kao i potpuno povlačenje iz upotrebe starijih modela R-77-1 i R-27, koji su činili primarno naoružanje ovog aviona još od njegovog uvođenja u službu 2014. godine.

Foto Rosoboronexport/www.roe.ru

Raketa R-77M predstavlja značajniji napredak nego što sama oznaka sugeriše; ona donosi redizajnirane aerodinamičke upravljačke površine, unapređen pogonski sistem i izmenjenu konfiguraciju sistema za navođenje, osmišljenu radi poboljšanja efikasnosti protiv ciljeva koji izvode manevre na velikim daljinama.

Njen razvoj je takođe tesno povezan sa zahtevima ruskog lovca pete generacije, Su-57. Rusija je značajno zaostajala za Kinom, Sjedinjenim Državama, pa čak i evropskim državama u uvođenju novih generacija raketa vazduh-vazduh u naoružanje, pri čemu su rakete R-77-1 po svojim performansama značajno zaostajale za modelima kao što su kineska PL-15 (PL-15) i američka AIM-260 (AIM-260).



U tom trenutku, lovci su nosili kombinovani arsenal raketa R-77M i R-77-1, što ukazuje na ograničenu dostupnost modela R-77M. Jedna od najočiglednijih razlika je zamena karakterističnih rešetkastih stabilizatora rakete R-77-1 konvencionalnim upravljačkim površinama krstastog rasporeda. Ovako redizajnirani stabilizatori smanjuju spoljne dimenzije rakete u ključnim delovima i omogućavaju njeno smeštanje u unutrašnje spremnike za naoružanje lovca Su-57, čime se pomaže očuvanju karakteristika smanjene uočljivosti (stelt svojstava) aviona kada nosi naoružanje vazduh-vazduh.

Ova konfiguracija takođe menja aerodinamičke karakteristike rakete, mada njene ukupne performanse zavise od interakcije između pogonskog sistema, upravljačkih površina, sistema za navođenje i profila leta. Stoga, razvoj rakete R-77M donosi prednosti koje prevazilaze puko povećanje dometa u odnosu na prethodne modele. Pogonski sistem predstavlja još jednu važnu oblast u kojoj su izvršena poboljšanja. Prema brojnim izveštajima, raketa R-77M koristi raketni motor na čvrsto gorivo sa dvostepenim sagorevanjem (tzv. „dvoimpulsni” motor), što omogućava generisanje potiska u dve faze, umesto oslanjanja isključivo na jednokratno početno sagorevanje. Ovakvo rešenje pomaže u očuvanju energije tokom završnih faza borbenog dejstva, kada raketa mora da zadrži dovoljnu brzinu i upravljivost kako bi presrela cilj koji možda pokušava da izbegne pogodak. Ova prednost je naročito značajna u borbama na velikim daljinama, tokom kojih raketa može izgubiti značajnu količinu energije pre nego što stigne do zone u kojoj se nalazi cilj. Prema dostupnim procenama, maksimalni domet rakete R-77M iznosi približno 190 kilometara, dok je domet rakete R-77-1 oko 110 kilometara.

Foto Vikipedia/United States Air Forces Central





(militarywatchmagazine.com)

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