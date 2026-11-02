Užasne scene: Fudbaler pao na travu, meč odmah prekinut! (VIDEO)
Neverovatan prizor kod nerešenog rezultata.
Utakmica druge lige Španije, između Tenerifa i Andore, prekinuta je zbog strašnog sudara napadača domaćih Hesusa de Migela i golmana gostiju Hesusa Ovona.
Migel se srušio na zemlju, ostao bez svesti, dok je golman dobio direktan crveni karton.
Usled šoka, De Migel je na nosilima odnet u svlačionicu.
Incident se dogodio u nadoknadi drugog dela, pri rezultatu 2:2, iako su Tenerife na poluvremenu imala dva gola prednosti (2:0).
Preciznije, De Migel je jurio loptu u vazduhu, kada je Ovono skočio i došlo je do sudara.
Nesrećni fudbaler je ležao bez svesti, a igrači oba tima su zvala medicinske službe. Pošto mu je nekoliko minuta ukazivana pomoć, Hesus De Migel je iznesen sa terena.
Sudija Peres Ernandes iz Madrida je obavestio kapitene i trenere da je meč prekinut, dok je De Migel kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu La Kandalerija.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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