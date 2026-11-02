Užasne scene: Fudbaler pao na travu, meč odmah prekinut! (VIDEO)

Neverovatan prizor kod nerešenog rezultata.

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Utakmica druge lige Španije, između Tenerifa i Andore, prekinuta je zbog strašnog sudara napadača domaćih Hesusa de Migela i golmana gostiju Hesusa Ovona.

Migel se srušio na zemlju, ostao bez svesti, dok je golman dobio direktan crveni karton.

Usled šoka, De Migel je na nosilima odnet u svlačionicu.

Incident se dogodio u nadoknadi drugog dela, pri rezultatu 2:2, iako su Tenerife na poluvremenu imala dva gola prednosti (2:0).

Preciznije, De Migel je jurio loptu u vazduhu, kada je Ovono skočio i došlo je do sudara.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Nesrećni fudbaler je ležao bez svesti, a igrači oba tima su zvala medicinske službe. Pošto mu je nekoliko minuta ukazivana pomoć, Hesus De Migel je iznesen sa terena.

Sudija Peres Ernandes iz Madrida je obavestio kapitene i trenere da je meč prekinut, dok je De Migel kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu La Kandalerija.

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