Fudbal

Užasne scene: Fudbaler pao na travu, meč odmah prekinut! (VIDEO)

С. С.

02. 11. 2026. u 19:25

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Neverovatan prizor kod nerešenog rezultata.

Ужасне сцене: Фудбалер пао на траву, меч одмах прекинут! (ВИДЕО)

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Utakmica druge lige Španije, između Tenerifa i Andore, prekinuta je zbog strašnog sudara napadača domaćih Hesusa de Migela i golmana gostiju Hesusa Ovona.

Migel se srušio na zemlju, ostao bez svesti, dok je golman dobio direktan crveni karton.

Usled šoka, De Migel je na nosilima odnet u svlačionicu.

Incident se dogodio u nadoknadi drugog dela, pri rezultatu 2:2, iako su Tenerife na poluvremenu imala dva gola prednosti (2:0).

Preciznije, De Migel je jurio loptu u vazduhu, kada je Ovono skočio i došlo je do sudara.

Nesrećni fudbaler je ležao bez svesti, a igrači oba tima su zvala medicinske službe. Pošto mu je nekoliko minuta ukazivana pomoć, Hesus De Migel je iznesen sa terena.

Sudija Peres Ernandes iz Madrida je obavestio kapitene i trenere da je meč prekinut, dok je De Migel kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu La Kandalerija.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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