BRITANCI PONOVO KUCAJU NA VRATA EU, ALI ČEKA IH HLADAN TUŠ: Kalasova otkrila koliko je povratak komplikovan

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas da su pojedini zvaničnici u Briselu i dalje pod utiskom „traumatičnih“ pregovora koji su usledili nakon izlaska Velike Britanije iz EU, upozorivši da bi eventualni pregovori o ponovnom pristupanju Uniji bili teški.

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Kalas je to izjavila tokom sastanka sa britanskim ministrom odbrane Vesom Stritingom, uoči samita EU i Velike Britanije zakazanog za 20. novembar u Briselu, prenosi Juronjuz.

Ona je istakla da bi dve strane najpre trebalo da se usredsrede na jačanje praktične saradnje, posebno u oblasti odbrane, umesto da odmah otvaraju pitanje povratka Londona u članstvo EU.

- Želimo dublje odnose jer ste nam bliski i zajedno smo snažniji, ali treba da idemo korak po korak - poručila je Kalas.

Striting je potvrdio da je London zainteresovan za bližu odbrambenu saradnju sa EU, uprkos tome što je prošle godine odustao od učešća u evropskom programu zajmova za odbranu SAFE, vrednom 150 milijardi evra, zbog neslaganja oko uslova pristupanja.

Britanski premijer Endi Bernam najavio je obnovu odnosa sa EU, uključujući saradnju u trgovini, obrazovanju, energetici i odbrani, a nije isključio ni mogućnost budućih pregovora o ponovnom članstvu Velike Britanije u Uniji.

Striting je ocenio da je Bregzit negativno uticao na britansku privredu, ali je upozorio da inicijativa „Proizvedeno u Evropi“, kojom EU nastoji da da prednost evropskim proizvođačima u strateškim sektorima, ne bi smela da preraste u protekcionizam štetan i za samu Uniju.

Tokom razgovora razmotreni su i rat u Ukrajini, hibridni napadi, sve veća odgovornost evropskih zemalja za vojnu podršku Kijevu, kao i jačanje evropske odbrambene industrije.

Samit EU i Velike Britanije, zakazan za 20. novembar, biće prilika da dve strane razmotre dosadašnji napredak i utvrde naredne korake u jačanju strateškog partnerstva.

(Politika onlajn)

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