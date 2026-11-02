Svet

UKRAJINSKI VLASTODRŽAC UCENJUJE AMERIKU: Zelenski objavio uslov pod kojim neće napadati ruske rafinerije

Novosti online

02. 11. 2026. u 16:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINA bi mogla da prestane da napada ruske rafinerije nafte ako joj SAD obezbede rakete za PVO sistem „patriot“, izjavio je Vladimir Zelenski u intervjuu za medije.

УКРАЈИНСКИ ВЛАСТОДРЖАЦ УЦЕЊУЈЕ АМЕРИКУ: Зеленски објавио услов под којим неће нападати руске рафинерије

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Dodao je da bi Vašington mogao da obezbedi Kijevu jednomesečni paket pomoći.

„Ako želite da prestanemo da napadamo njihove rafinerije nafte, dajte nam jednomesečni paket“, rekao je ukrajinski predsednik novinaru.

Dodao je da je spreman da plati za paket raketa.

(Sputnjik)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)

Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)