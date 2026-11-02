Zvezda potvrdila novi potpis! Krilni napadač stigao na Marakanu!

Crveno-beli predstavili još jednog igrača.

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Šampion Srbije, Crvena zvezda, obezbedila je značajno pojačanje za budućnost. Mladi krilni napadač, Vesko Čukić stavio je paraf na ugovor sa učesnikom Lige konferencija do 2029. godine.

Reč je o kapitenu omladinske selekcije Crvene zvezde koji je ove sezone posebno privukao pažnju na sebe. Dominirao je partijama na terenima iza južne tribine stadiona "Rajko Mitić". Veskovo ime našlo se devet puta u listi strelaca tokom tekuće sezone, pa se očekuje da već tokom zimskih priprema ili najkasnije sledeće sezone pređe u A tim kod Alberta rijere i pojača konkurenciju među "bonusima".

Ovaj momak je rođen u Beranama pre 17 godina. Branio je boje superligaša Novog Pazara, pre nego što je postao član crveno-bele porodice, a dobre igre na stadionu pored Jošanice su ga i preporučile Zvezdinim skautima, koji su ga doveli 2021.

Čukić važi za jednog od najperspektivnijih talenata omladinske škole i igrača u kog se iz uprave Crvene zvezde nadaju da bi mogao da bude jedna od sledećih uspešnih i unosnih prodaja za osvajača "duple krune" na srpskim fudbalskim prostorima.

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