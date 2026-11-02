ISTORIJSKA PRILIKA ZA PROMENU POLITIČKOG PRAVCA IZRAELA DŽabaren: Želeli bismo da vidimo kraj rata i nastavak pregovora

LIDER glavne arapske (palestinske) koalicije u Izraelu Jusef Džabaren izjavio je da je spreman da udruži snage sa opozicionim blokom kako bi smenili aktuelnog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovu krajnje desničarsku koaliciju.

Foto: Tanjug/AP/David Goldman

Džabaren je saopštio da je prvi zahtev skoro 840.000 palestinsko-izraelskih glasača bio smena Netanjahua sa vlasti, a posebno najekstremnijih članova kao što su ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrič.

- Ovo su bile strašne četiri godine u svim oblastima života. U pogledu rušenja kuća, kriminalnih bandi unutar arapske zajednice bez ikakve policijske intervencije, nedostatak potrebih resursa za naše opštine, za naše obrazovanje, za našu omladinu uopšte. Rasizma u svim segmentima života, fizičkih napada na Arape, policijska brutalnost. Tako da je ovo bio zaista veoma opasan period - rekao je Džabaren za Gardijan u prvom intervjuu nakon izbora koji su se održali prošle nedelje.

Naveo je da su naredni dani ključni, s obzirom da se očekuje da će izraelski predsednik Isak Hercog u sredu pozvati političke lidere kako bi čuo preporuke o tome kome treba dati prvu šansu za formiranje nove vlade.

Džabaren je istakao da su arapsko-izraelske stranke spremne da podrže manjinsku vladu spolja.

- Uslovi o kojima Ajzenkot govori relevantniji su za stranke u vladi. Mi ne planiramo da budemo deo vlade.. sve dok se nastavlja okupacija našeg naroda na Zapadnoj obali, ne možemo biti deo vlade. Međutim, kako bismo iskoristili našu političku moć da se rešimo ekstremne Netanjahuove vlade, podržaćemo je spolja - rekao je on.

Ukazao je da protivnici Benjamina Netanjahua mogu delovati i pre formiranja kabineta.

- Čak 67 protivnika u novom Knesetu moglo bi da iskoristi većinu da preuzme kontrolu nad zakonodavnom vlašću. To bi počelo smenom predsednika Kneseta i preuzimanjem odbora koji nadgleda zakonodavnu agendu. Prioritet novog Kneseta mora biti poništavanje zakona koji narušavaju nezavisnost pravosuđa - izjavio je.

Naglasio je da promena mora doneti ravnopravnost i mir:

- Godinama trpimo sistemsku diskriminaciju, pa ako Ajzenkot govori o promeni, verujem da promena mora stići i za našu zajednicu. Moramo biti tretirani ravnopravno. Takođe tražimo politički horizont. Želeli bismo da vidimo kraj rata i nastavak pregovora sa palestinskim rukovodstvom - rekao je Džabaren.

On je upozorio i na Netanjahuove potencijalne poteze za opstanak na vlasti:

- Optužbe o korišćenju sredstava iz Katara predstavljaju pokušaj delegitimizacije političke moći arapske zajednice i opasno huškanje. Ovo je zaista kritičan period. Opozicija mora jasno i glasno da se usprotivi svakom njegovom pokušaju da pokrene rat... ili da nametne novu vojnu agendu u Izraelu - rekao je za britanski list.

(Gardijan)

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