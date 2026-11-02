DOK PRIŠTINA STEŽE OBRUČ OKO SRBA, BRISEL ĆUTI: Srpska lista traži da Evropska komisija konačno otvori oči!
PREDSTAVNICI Srpske liste razgovarali su sa specijalnim predstavnikom EU Dirkom Šubelom o položaju Srba na Kosovu i Metohiji i predstojećem izveštaju Evropske komisije.
Izrazili su očekivanje da će u izveštaju posebna pažnja biti posvećena problemima sa kojima se suočava srpski narod.
Predsednik Poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić i njegov zamenik Srđan Popović sastali su se sa specijalnim predstavnikom EU na Kosovu, ambasadorom Dirkom Šubelom, u prostorijama Poslaničkog kluba Srpske liste u Prištini, navodi se u saopštenju.
- Tokom sastanka razgovarano je o predstojećem izveštaju Evropske komisije o napretku tzv. Kosova, koji će uskoro biti predstavljen javnosti, kao i o aktuelnoj političkoj situaciji i položaju srpskog naroda na Kosovu - ističe se.
Predstavnici Srpske liste izrazili su uverenje da će u predstojećem izveštaju Evropske komisije posebna pažnja biti posvećena teškom položaju srpskog naroda, brojnim izazovima sa kojima se svakodnevno suočava, kao i potrebi za snažnijim angažovanjem institucija i međunarodnih predstavnika u zaštiti osnovnih ljudskih, građanskih i političkih prava Srba.
- Na sastanku je bilo reči i o evropskim reformskim zakonima o kojima će u narednom periodu raspravljati Skupština u Prištini, kao i o značaju učešća predstavnika srpskog naroda u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi - dodaje se u saopštenju.
U tom kontekstu, posebno je istaknut značaj činjenice da Evropska unija u procesu evropskih reformi, ali i u političkom životu na ovim prostorima, prepoznaje Srpsku listu kao važnog i konstruktivnog partnera.
- Srpska lista ostaje posvećena konstruktivnom političkom delovanju, saradnji sa predstavnicima Evropske unije i doslednom zastupanju interesa srpskog naroda, uz insistiranje da svaki reformski i politički proces mora uvažavati prava, potrebe i legitimne interese Srba - zaključuje se u saopštenju.
(Sputnjik)
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