EVROPSKA komisija pozvala je na hitno jačanje sajber bezbednosti nakon što su hakeri preko pametnih frižidera napali supermarkete u Belgiji, Irskoj, Estoniji i drugim zemljama EU, uništivši veće količine hrane.

Foto: Goran Čvorović

- Novi sajber napadi na frižidere u supermarketima u nekoliko zemalja članica EU pokazali su kako digitalne pretnje mogu sve više da utiču na svakodnevni život građana, kao i da sajber napadi mogu da poremete usluge, utiču na poslovanje i direktno utiču na svakodnevni život građana - izjavio je danas portparol Evropske komisije, koji je naglasio da je važno da se ojača sajber bezbednost u celoj Evropskoj uniji.

Evropski komesar za poljoprivredu i hranu Kristof Hansen je upozorio da su sajber napadi na frižidere supermarketa u zemljama EU "namerni pokušaj da se poremeti" snabdevanje EU hranom i da se potkopa poverenja potrošača.

On je rekao da, iako "bezbednost hrane trenutno nije ugrožena, rasipanje hrane i uticaj na preduzeća su stvarni". Evropska komisija je navela da "nastavlja da sarađuje sa državama članicama na jačanju sajber bezbednosti".

- Koristimo CYCLON za koordinaciju i razmenu informacija, jer je nekoliko država članica pogođeno ovim - rekao je portparol Komisije, misleći na evropsku mrežu nacionalnih organa odgovornih za rešavanje sajber kriza.

Sajber bezbednost je prvenstveno nadležnost država članica EU, ali zbog svoje često prekogranične prirode, poslednjih godina su usvojeni i propisi na evropskom nivou kako bi se podržale države članice, uključujući i zaštitu kritične infrastrukture i softvera i hardvera.

Jačanje sajber bezbednosti je takođe mandat sveobuhvatne evropske agencije, ENISA, koja, između ostalog, upravlja CYCLON-om.

U sajber napadima koji su se dogodili tokom protekle noći u više od 70 supermarketa u Belgiji, Luksemburgu i Švedskoj u frižiderima je bila podignuta temperatura, a slični napadi dogodili su se danas i u jednom supermarketu lanca "Selver" u Estoniji, kao i u Irskoj, zbog čega su pojedini trgovinski lanci morali da unište prehrambene proizvode.

Napadom je bila pogođena i prodavnica Ikea na jugozapadu Belgije.

Incidenti zabeleženi su i u Francuskoj 12. oktobra, kada je napadom bilo pogođeno oko 700 prodavnica.

Tužilaštvo u Parizu tada je saopštilo da je reč o sajber napadu velikih razmera na umrežene rashladne uređaje velikih trgovinskih lanaca.

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