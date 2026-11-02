(MAPA) VELIKA PRETNJA ZA KIJEV Orehov pre odsecanjem! Ruske snage napreduju u sektoru Guljajpolja i približavaju se auto-putu ka Orehovu

RUSKE trupe nastavljaju ofanzivu u sektoru Guljajpolja.

youtube/printscreen/armies power





Foto: telegram/stranaua/253530

Vojni ekspert Konstantin Mašovec nedavno je izvestio da su ruske snage, iz pravca Guljajpolja, uspele da prodru gotovo 20 km duboko u ukrajinske odbrambene linije.

Foto: telegram/stranaua/253530

Istovremeno, ruski vojni blogeri tvrde da je napredovanje još dublje — do naselja Omeljnik i Krasni Jar — te ukazuju na pokušaj stvaranja okruženja u blizini sela Široke.

Ukrajina nije potvrdila ove informacije.

Sve u svemu, „DeepState” je zabeležio značajan napredak ruskih snaga u sektoru Guljajpolja tokom proteklog meseca.

Ukoliko bi bila uspešna, ofanziva u ovoj oblasti omogućila bi ruskim snagama da preseku linije snabdevanja ka utvrđenim položajima Oružanih snaga Ukrajine u Orehovu, koji se nalazi južnije. Prema ukrajinskim podacima, ruske snage su udaljene 23 km od auto-puta koji povezuje Orehov i Zaporožje, dok ruske mape pokazuju da ta udaljenost iznosi nešto više od 10 km.

(ctrana.media)

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