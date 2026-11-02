Atletiko Madrid krenuo po reprezentativca Srbije! Otkupna klauzula 40.000.000 evra

Ugledna „Marka“ navodi da dobri odnosi dva kluba ostavljaju prostor za razgovore o transferu za manju sumu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Atletiko Madrid razmatra mogućnost da u letnjem prelaznom roku 2027. godine dovede Stefana Džodića, mladog srpskog reprezentativca koji je skrenuo pažnju partijama u Almeriji u La Ligi 2.

Prema pisanju španske „Marke“, madridski klub već je stupio u kontakt sa ljudima iz okruženja 21-godišnjeg veziste kako bi ispitao uslove potencijalnog transfera.

U ovom trenutku nema konkretnih pregovora niti dogovora između klubova, ali interesovanje Atletika prevazilazi puko praćenje igrača. U Madridu žele da na vreme uspostave kontakt i pripreme eventualni posao, pre nego što se u trku uključe drugi zainteresovani klubovi.

Najveća prepreka mogla bi da bude cena. Džodić je nedavno potpisao novi ugovor sa Almerijom, koji važi do juna 2032. godine, a u njemu je određena otkupna klauzula od 40 miliona evra. Ipak, „Marka“ navodi da dobri odnosi dva kluba ostavljaju prostor za razgovore o transferu za manju sumu.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Za Džodića bi prelazak u redove madridskog velikana predstavljao veliki korak u karijeri, koja je u kratkom periodu dobila značajan zamah.

Produžio je saradnju sa Almerijom, a potom debitovao i za seniorsku reprezentaciju Srbije. Sada se među klubovima koji prate njegov razvoj našao i jedan od najvećih u Španiji.

Ove sezone odigrao je 10 utakmica i zabeležio po jedan gol i asistenciju u La Ligi 2. Prošle, bio je jedan od najstandardnijih igrača Almerije i na 37 mečeva upisao po dva pogotka i isto toliko asistencija.

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