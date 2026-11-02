BRNABIĆ RUŠI SNOVE "NEZAVISNOG" BODROŽIĆA: Aleksandar Vučić je sada lider opozicije
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić komentarisala je na Iksu iskazanu želju predsednika NUNS-a Željka Bodrožića da lider opozicije Aleksandar Vučić "jednostavno iščezne sa javne scene".
- Plenumaški komesari sa Studentske liste i oko nje, nikako da shvate - Aleksandar Vučić je sada lider opozicije. I to ne bilo kakve opozicije, već opozicije koja je osvojila više od 1,7 miliona glasova građana Srbije. Opozicije koja će imati više od 100 narodnih poslanika. Aleksandar Vučić neće nestati, osim ako ga vi ne uklonite. Nije pobegao. Nije se sakrio. Sve ste lagali. Dakle, kao lider opozicije ima svako pravo da priča, dok vi, i formalno, ne ukinete slobodu govora u potpunosti. A Boris Tadić nije nestao zato što se sam povukao, već zato što se isto veče Demokratska stranka rastočila. To nije bila stranka, bila je interesna grupa. SNS nije interesna grupa,već ozbiljna politička stranka. Mi smo ponosna opozicija i kao takvi ćemo braniti Srbiju svakoga dana od plenumaškog ludila i terora Studentske liste! - navela je ona.
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