POKAZATELJ DA LI ĆE BITI MOGUĆE UZGAJATI VOĆE: Šta znači "gledaj korov pa planiraj voćnjak"?

PRILIKOM zasnivanja zasada važno je obratiti pažnju na sastav korovskih trava, na parceli na kojoj je u planu podizanje voćnjaka, jer to može biti pokazatelj da li će biti moguće uzgajati određenu vrstu voća ili ne.

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Većina voćaka voli blago kisela zemljišta, osim borovnica koje vole izrazito kiselo. Na našim zemljištima raste veliki broj korovskih vrsta koje, osim što imaju veliki uticaj na razvoj biljaka, jer oduzimaju hraniva, mogu da pokažu i kakav je sastav zemljišta, odnosno, kolika je pH vrednost, što može biti od pomoći prilikom izbora vrsta koje će se saditi.

Kopriva i gavez dobri za jabučasto voće

Najpoznatiji korovi su kopriva, gavez, preslica i paprat. Kopriva, Urtica dioica, traži pH vrednost između 6.0 i 7.0, tj. blago kisela i neutralna zemljišta. Gavez, Symphytum officinale, od 6,0 do 7,0, mada može i od 5,5 do 8,0. Voli zemljišta bogata azotom. Na takvim zemljištima moguć je uzgoj jabuka, krušaka i dunja, uz blago snižavanje kiselosti, jer im najviše odgovara pH između 6,0 i 6,5.

Sivi muhar, Setaria viridis, 6,1-8,0, obična sapunika, Saponaria officinalis, 6,0-8,0, ambrozija, Ambrosia artemiisifolia, od 6,0 do 7,0, mada može i od 5,0 do 8,0, pokazatelji su za uzgoj trešanja. Za nju je dobra i crna piskavica, Solanum nigrum, sa mogućnošću uspevanja na tlu s pH od 5,5 do 6,8 pa i do 7,5. I divizma, Verbascum album je pogodna, sa pH od 6,5 do 7,8, mada ne voli zemljišta sa dužim zadržavanjem vode.

Za trešnju i šljivu, dobri su i divlji proso, Panicum virgatum, sa pH 6,0 do 8,0, divlja kamilica 5,6 do 7,5, bela detelina, Trifolium repens, sa 6,0 do 7,0 (može i do 5.5, ali onda slabije fiksira azot), velika ili širokolisna bokvica, Plantago major sa 5,5 do 7,3. Odgovaraju i pirika, Agropyron repens, sa pH od 6,0 do 7,0, kao i bezmirisna kamilica, sa istim vrednostima.

Šljiva voli niži pH

Pužući ljutić, Ranunculus repens, i divlji proso, Panicum dichotomiflorum, voli pH od 5,0 do 7,0 što znači da bi, iako su takva zemljišta zbijena i vlažna, šljiva dobro uspevala, jer može da trpi pH i do 5,0, dok je maslačak, Taraxacum officinale, sa pH od 6,2 do 6,8, pokazatelj da na tom zemljištu može uspevati breskva. Maslačak može i na pH od 4,5 do 8,5, voli zemljišta bogata kalijumom i azotom i njegova masovna pojava znači da je zemljište blago kiselo.

Paprat voli između 5,5 i 6,5, a preslica, Equisetum arvense, između 6,5 i 7,5. Njeno prisustvo znači da raste na teškim, glinovitim zemljištima, koja su kisela ili zbijena. Maćuhica i divlja nana takođe vole kisela zemljišta. I ovi korovi pokazuju da je zemljište pogodno za uzgoj šljiva.

Borovnica voli kiselije zemljište

Sličan im je i konjski štavelj, Rumex obtusifolius, koji voli pH od 5,0 pa čak do 8,0, odnosno, voli slabo kisela, neutralna i alkalna zemljišta. Ove biljke pokazatelji su da na tim zemljištima može da se uzgaja borovnica.

I divlja kamilica ili buvač, Erigeron annuus, kao i puzava dobričica, Glechoma hederacea, vole blago kisela do neutralna i blago alkalna zemljišta sa pH5,6-7,5. Uz korekcije i dodavanje kiselog treseta i amonijum sulfata, brzo može doći do smanjenja pH vrednosti i mogućnosti uzgoja borovnica. Ako vidite vresak, Calluna vulgaris, koji traži pH između 4,5 i 5,5, slobodno uzgajajte borovnicu.

(Agroklub)

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