"TO SE NI U KOJEM SLUČAJU NE SME DOZVOLITI": Rusija i Kina protiv stvaranja novih vojnih blokova u Azijsko-pacifičkom regionu

MOSKVA i Peking se protive stvaranju novih vojnih blokova u Azijsko-pacifičkom regionu, smatrajući da je tom regionu potreban jedinstven bezbednosni sistem, izjavila je predsednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko.

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- Protivimo se stvaranju bilo kakvih novih vojnih blokova, uključujući i one u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i pokušajima NATO-a da se pozicionira u ovom regionu pod izgovorom da tamo ima svoje interese. To se ni u kojem slučaju ne sme dozvoliti. Azijsko-pacifički region treba da bude zona stabilnosti, mira i saradnje. Upravo je to naš stav - rekla je Matvijenko tokom zvanične posete Kini.

Ona je dodala da Rusija i Kina shvataju da u Azijsko-pacifičkom regionu treba uspostaviti jedinstven, nedeljiv sistem bezbednosti i saradnje koji nikada neće biti usmeren protiv trećih zemalja.

Peking obavešten o stanju u zoni SVO

Matvijenko je dodala da je kinesku stranu obavestila o situaciji u zoni Specijalne vojne operacije.

Odgovarajući na pitanje da li je tokom razgovora sa kineskim kolegama bilo reči o rešavanju sukoba u Ukrajini, predsednica Saveta Federacij je rekla da Rusija veoma ceni stav Kine o situaciji u Ukrajini, kao i njenu „spremnost da doprinese mirnom rešavanju ovog sukoba“.

- Ali što je najvažnije, Kina, kao suverena država koja ne potpada pod uticaj zapadne propagande, ima sopstveni pogled na globalna dešavanja, uključujući i situaciju u Ukrajini. Kina shvata osnovne uzroke ovog sukoba, što je veoma važno. Informisala sam o stanju duž kontakt-linije, kako se naši borci na frontu bore hrabro i herojski, približavajući nas ostvarenju ciljeva i zadataka Specijalne vojne operacije i približavajući nas pobedi. Situaciju sam predstavila iskreno i objektivno - istakla je Matvijenko.

Međunarodna zajednica da odreaguje na ukrajinske napade na civile

Matvijenko je navela i da Ujedinjene nacije (UN) i međunarodna zajednica moraju da odreaguju na terorističke napade koje Kijev kontinuirano izvodi na ruske civile.

- Nisam mogla da prećutim, morala sam da ukažem na to da međunarodna zajednica — uključujući Ujedinjene nacije — konačno mora da preduzme određene mere kao odgovor na terorističke operacije koje se sprovode protiv civilnog stanovništva. Reč je o namernom ubijanju dece, starijih i civila uopšte. I verujem da je ovaj stav shvaćen - rekla je Matvijenko.

O mogućem susretu Putina, Sija i Trampa

Komentarišući mogući trilateralni sastanak lidera Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga, na marginama samita APEK-a u Kini, Matvijenko je istakla da, ukoliko do njega dođe, biće istorijski.

- U medijima se veoma aktivno raspravlja o mogućnosti održavanja takvog sastanka, kao i o očekivanjima međunarodne zajednice. Očekivanja su veoma velika. Verovatnoća da do takvog sastanka dođe postoji. Nikada ranije u istoriji lideri tri svetske sile — Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine — nisu sedeli za istim stolom. U svakom slučaju, u toku su opsežne pripreme koje se tiču dnevnog reda i suštine takvog sastanka. Ako do njega dođe, a to još uvek nije potvrđeno, već se samo razmatra kao mogućnost, to bi, bez sumnje, bio istorijski sastanak - zaključila je Matvijenko.

(Sputnjik)

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