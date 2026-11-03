PRVI PUT POSLE 30 GODINA: Male boginje odnele dečji život

Dete je preminulo od bolesti povezane sa malim boginjama u ruralnom delu severnog Njujorka, potvrdile su zdravstvene vlasti.

Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

Ovo je prvi takav smrtni slučaj u ovoj saveznoj državi u poslednjih više od trideset godina.

Vest stiže u trenutku kada se SAD suočavaju sa jednom od najtežih epidemija malih boginja u poslednjih nekoliko decenija, prenose američki mediji.

Odeljenje za zdravstvo države Njujork i Služba za javno zdravlje okruga Luis objavili su u ponedeljak informaciju o ovom smrtnom slučaju.

To je četvrti smrtni slučaj povezan sa malim boginjama u SAD ove godine.

Do 30. oktobra potvrđeno je 4.666 slučajeva, što je otprilike dvostruko više nego tokom cele prošle godine.

Zaključno sa 24. oktobrom, samo u državi Njujork prijavljeno je 178 slučajeva.

Foto: Profimedia/Astrid Gast / Panthermedia

Guvernerka, Keti Hokul, proglasila je vanredno stanje pre četiri nedelje zbog epidemije.

Ova odluka omogućila je da vakcinu protiv malih boginja primenjuje širi krug zdravstvenih radnika, a takođe je olakšala pristup dodatnim resursima.

Državni zdravstveni zvaničnici saopštili su da u saradnji sa lokalnim vlastima rade na vakcinaciji osoba koje nisu vakcinisane, uz istovremeno pojačavanje nadzora nad novim slučajevima i praćenja kontakata.

- Morbili su veoma zarazna bolest koja može izazvati ozbiljne komplikacije i smrt - navodi se u zajedničkom saopštenju nadležnih organa i dodaje se da vakcinacija ostaje najbolja zaštita od ovog virusa.

Zaražene osobe mogu širiti virus otprilike četiri dana pre pojave karakterističnog osipa.

To znači da mogu putovati i prelaziti granice pre nego što uopšte saznaju da su bolesne.

- Pozivamo stanovnike Njujorka da provere da li su primili sve potrebne doze vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubeole (MMR), kao i da se posavetuju sa svojim lekarom u vezi sa imunizacijom - saopštile su vlasti.

Foto: Photo by CDC on Unsplash

Prema podacima državnog Odeljenja za zdravstvo, jedna doza MMR vakcine pruža 93 odsto zaštite, dok dve doze pružaju 97 odsto zaštite.

Do ovog smrtnog slučaja dolazi u kontekstu šire rasprave o politici vakcinacije tokom administracije Donalda Trampa.

U avgustu je predsednik SAD, Donald Tramp, potpisao izvršnu uredbu kojom podržava preporuku da se kombinovana MMR vakcina podeli na tri zasebne doze.

Ovaj predlog naišao je na kritike zdravstvenih stručnjaka, koji su upozorili da bi potreba za višestrukim odlascima kod lekara mogla stvoriti prepreke i povećati rizik da deca ne prime sve neophodne doze.

Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, takođe se suočio sa kritikama zbog svojih izjava.

On dovodi u pitanje bezbednost vakcina i promoviše tvrdnje koje povezuju vakcinaciju sa autizmom, iako obimni naučni dokazi ne potkrepljuju takvu vezu.

SAD nisu jedina zemlja u kojoj se beleži porast broja slučajeva malih boginja.

Trenutno, najveće epidemije na globalnom nivou zabeležene su u: Bangladešu, sa više od 65.430 slučajeva, Indoneziji, sa 46.578 i Gvatemali, sa 31.222 slučaja.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštio je prošle nedelje za američke medije da rizik za Evropljane ostaje umeren kada je reč o odojčadi mlađoj od godinu dana, deci uzrasta od jedne do pet godina, kao i osobama sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Za stariju nevakcinisanu decu i odrasle, rizik se procenjuje kao nizak do umeren.

Prema njihovoj najnovijoj proceni, rizik za osobe koje su imune, bilo putem vakcinacije ili preležane infekcije, smatra se niskim.

U Evropi su male boginje endemske u dvanaest zemalja: Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Gruziji, Nemačkoj, Italiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Turskoj i Ukrajini.

Rumunija ima najveći broj obolelih – u 2024. godini zabeleženo je 30.692 slučaja, u poređenju sa 3.371 slučajem u 2023. godini.

U šest evropskih zemalja ponovo je uspostavljena endemska transmisija malih boginja, sudeći prema broju slučajeva zabeleženih ranije ove godine.

To su: Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Uzbekistan.

(Index.HR)

BONUS VIDEO:

Zatvorena poslovnica Alta banke na Terazijama



Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.