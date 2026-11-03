ALBANIJA NA NOGAMA VEĆ 22 DANA: Studenti upali u prostorije univerziteta, traže bojkot nastave (VIDEO)

PREMIJER Albanije Edi Rama ponovio je danas poziv na dijalog studentima koji protestuju već 22. dan.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Studentski protest u Tirani nastavljen je ovog utorka, dvadeset drugog dana, demonstracijama na Politehničkom univerzitetu.

Studenti su ušli u prostorije univerziteta pozivajući na bojkot nastave, dok su napolju postavili stolice sa slikama političkih ličnosti, piše albanski Juronjuz.

Nakon toga, studenti su krenuli ka Ekonomskom fakultetu, gde su uputili slične pozive na bojkot; neki studenti su napustili nastavu kako bi se pridružili protestu.

Njegove ranije pozive demonstranti su odbijali, a Rama je poziv kao i prethodnih dana postavio na kameni sto koji se nalazi ispred njegovog kabineta.

Do sada studenti su odbijali dijalog i traže Raminu ostavku, kao i cele vlade.

Protesti se održavaju od 13. oktobra ispred Ministarstva obrazovanja i državnih institucija zahtevajući ostavke, ali i ispunjenje zahteva koji se odnose na bolje uslove rada.

Njih su u tome podržali profesori koji su obustavili nastavu na fakultetima.

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