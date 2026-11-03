Region

ALBANIJA NA NOGAMA VEĆ 22 DANA: Studenti upali u prostorije univerziteta, traže bojkot nastave (VIDEO)

В.Н.

03. 11. 2026. u 12:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMIJER Albanije Edi Rama ponovio je danas poziv na dijalog studentima koji protestuju već 22. dan.

АЛБАНИЈА НА НОГАМА ВЕЋ 22 ДАНА: Студенти упали у просторије универзитета, траже бојкот наставе (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Studentski protest u Tirani nastavljen je ovog utorka, dvadeset drugog dana, demonstracijama na Politehničkom univerzitetu.

Studenti su ušli u prostorije univerziteta pozivajući na bojkot nastave, dok su napolju postavili stolice sa slikama političkih ličnosti, piše albanski Juronjuz.

Nakon toga, studenti su krenuli ka Ekonomskom fakultetu, gde su uputili slične pozive na bojkot; neki studenti su napustili nastavu kako bi se pridružili protestu.

Njegove ranije pozive demonstranti su odbijali, a Rama je poziv kao i prethodnih dana postavio na kameni sto koji se nalazi ispred njegovog kabineta.

Do sada studenti su odbijali dijalog i traže Raminu ostavku, kao i cele vlade.

Protesti se održavaju od 13. oktobra ispred Ministarstva obrazovanja i državnih institucija zahtevajući ostavke, ali i ispunjenje zahteva koji se odnose na bolje uslove rada.

Njih su u tome podržali profesori koji su obustavili nastavu na fakultetima.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjaci upozoravaju Evropu: Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!
Svet

0 0

Stručnjaci upozoravaju Evropu: "Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!"

AKO DEMOKRATE ostvare dobar rezultat na današnjim izborima za američki Kongres, mnogi evropski političari mogli bi da imaju razloga za zadovoljstvo. Ipak, takav ishod ne mora da znači bolje odnose Evrope i SAD. Naprotiv, pojedine iskusne diplomate upozoravaju da bi predsednik Donald Tramp, suočen sa protivljenjem Kongresa, mogao dodatno da pojača pritisak na evropske saveznike, piše Politiko

03. 11. 2026. u 10:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOGUĆ ISTORIJSKI SUSRET PUTINA, TRAMPA I SI ĐINPINGA: Kremlj otkrio detalje
Svet

0 0

MOGUĆ ISTORIJSKI SUSRET PUTINA, TRAMPA I SI ĐINPINGA: Kremlj otkrio detalje

PORTPAROL Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da će Kina imati ključnu ulogu u organizovanju mogućeg sastanka predsednika Rusije, Vladimira Putina, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trampa, i predsednika Kine, Si Đinpinga, na samitu APEK-a u Šenženu, istakavši da Rusija, Kina i SAD rade na organizovanju susreta svojih lidera.

03. 11. 2026. u 12:23

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)