Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

03. 11. 2026. u 12:37

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ZEMLjOTRES magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 3. novembra 2026 u 12:03 časova, na području ostrva Krit u Grčkoj.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Pixabay/Tumisu

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 150 kilometara jugoistočno od Herakliona.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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