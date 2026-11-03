MOGUĆ ISTORIJSKI SUSRET PUTINA, TRAMPA I SI ĐINPINGA: Kremlj otkrio detalje

PORTPAROL Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da će Kina imati ključnu ulogu u organizovanju mogućeg sastanka predsednika Rusije, Vladimira Putina, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trampa, i predsednika Kine, Si Đinpinga, na samitu APEK-a u Šenženu, istakavši da Rusija, Kina i SAD rade na organizovanju susreta svojih lidera.

Unsplash

- Glavna organizaciona snaga ovde su, naravno, naši kineski prijatelji kao domaćini - rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.

Samit APEK-a biće održan u kineskom gradu Šenženu 18. i 19. novembra.

Peskov je istovremeno saopštio da će ruska delegacija koja učestvuje u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini 10. i 11. novembra doputovati u Abu Dabi, gde bi trebalo da učestvuje u trilateralnim pregovorima.

Glavni pregovarač ruske strane biće pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski.

Odgovarajući na pitanje da li Putin planira da se sastane sa ruskim pregovaračima pre njihovog odlaska u Abu Dabi, Peskov je rekao da za sada nema preciznih planova, ali da gotovo svi članovi delegacije redovno izveštavaju predsednika Rusije o aktuelnim pitanjima i od njega dobijaju odgovarajuća uputstva.

- Praktično svi članovi ruske delegacije redovno izveštavaju predsednika (Putina) o aktuelnim pitanjima i dobijaju odgovarajuća uputstva od šefa države - rekao je Peskov.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Peskov je rekao da se nastavljaju napadi ukrajinskih snaga dronovima na rusku energetsku infrastrukturu.

Prema njegovim rečima, zbog toga Rusija nastavlja vojne operacije i planira velike napade na infrastrukturu koju koristi ukrajinska strana.

- Sve se ovo radi kako bi se kijevski režim lišio mogućnosti da izvodi takve napade u budućnosti - rekao je Peskov.

On je, komentarišući navode ukrajinske novinske agencije Unian da naoružane osobe drže oko 40 ljudi u podrumu kuće u selu Petropavlivska Boršahivka u Kijevskoj oblasti, ocenio da su kadrovski problemi ukrajinskih oružanih snaga poznati ne samo Rusiji već i posmatračima širom sveta.

Unian je ranije objavio da se u podrumu nalaze pripadnici ukrajinskih snaga, uključujući i vojnike koji su dezertirali iz svojih jedinica.

Komandant ukrajinske Nacionalne garde, Aleksandar Pivnenko, potvrdio je da se određeni broj vojnika nalazi u pritvoru, dok je poslanik ukrajinskog parlamenta u egzilu, Artem Dmitruk, tvrdio da je nekoliko ljudi u tom objektu tokom prethodnog meseca pretučeno na smrt.

Peskov je rekao da u Ukrajini postoji veliki broj dezertera, kao i teško ranjenih vojnika i onih koji više nisu sposobni za nastavak službe, ocenivši da će se problemi sa ljudstvom u ukrajinskim oružanim snagama "samo povećavati".

- Kijevski režim ima veoma ozbiljne poteškoće sa onima koji žele da nastave da se bore za interese ovog režima - istakao je Peskov.

On je dodao da oni koji ne žele da se bore za ukrajinske vlasti mogu da se predaju ruskim snagama, navodeći da Moskva o toj mogućnosti govori već duže vreme.

Peskov je, komentarišući navode o navodnom mučenju i zlostavljanju ljudi u podrumu u Kijevskoj oblasti, rekao da je taj slučaj već izazvao "značajan odjek" u svetu.

Ruski senator Vladimir Džabarov izjavio je, komentarišući slučaj, da bi, prema njegovom mišljenju, u narednom periodu moglo da bude objavljeno još informacija o postupanju prema vojnicima u Ukrajini.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUTIN U PEKINGU: Pogledajte ceremoniju dobrodošlice ruskom lideru

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.