ITALIJA POD VREMENSKOM UZBUNOM: Zatvaraju se škole, izdato narandžasto upozorenje zbog nevremena

ZBOG lošeg vremena u italijanskim regijama Apuliji i Bazilikati za danas je proglašen narandžasti nivo uzbune, a škole su zatvorene u nekoliko gradova.

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Odeljenje za civilnu zaštitu, u konsultaciji sa pogođenim regionima, koji su odgovorni za aktiviranje sistema civilne zaštite u pogođenim područjima, izdalo je novo upozorenje na teške vremenske uslove, prenosi ADN Kronos.

Žuti nivo upozorenja na snazi je u Kalabriji, Kampaniji, Molizeu, Abrucu i Siciliji. Zbog očekivanih obilnih padavina, neke opštine u Apuliji su uvele ograničenja, uključujući i zatvaranje škola u nekim slučajevima.

Škole su zatvorene, na primer, u San Severu, u pokrajini Fođa, u Lečeu i u Brindiziju. U Barleti će se pratiti gradski i prigradski putevi i gradski podvožnjaci, jer bi mogli biti pogođeni poplavama zbog obilnih padavina.

Ukoliko se to dogodi, biće zatvoreni za saobraćaj vozila i pešaka. Opština Leče naredila je zatvaranje, tokom trajanja uzbune, opštinskog groblja, opštinske vile i parkova.

Rad pojedinih pijace je takođe obustavljen. Stanovnicima je savetovano da "ograniče nepotrebna putovanja, izbegavaju parkove i područja sa drvoredom, izbegavaju poplavljene podvožnjake i budu izuzetno oprezni tokom oluja".

(Tanjug)

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