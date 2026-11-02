BRITANSKA ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud predstaviće danas u parlamentu nova imigraciona pravila koja će verovatno odrediti duže vreme čekanja za ostvarivanje prava na neograničeno pravo boravka u ovoj zemlji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Krych

Merama se predviđa produženje standardnog petogodišnjeg roka za dobijanje dozvole za trajni boravak koja omogućava stranim državljanima da slobodno rade, studiraju i ostvaruju pravo na socijalne benefite u Velikoj Britaniji, piše Skaj Njuz.

Prema planu, za negovatelje sa stranim državljanstvom čekanje na dobijanje ove dozvole moglo je da bude produženo na čak 15 godina, međutim očekuje se da će nakon ublaženih mera situacija biti drugačija za one koji već žive i rade u Britaniji.

Mahnud je ove mere predložila usled zabrinutosti zbog velikog talasa legalnih dolazaka i rekordnih brojki neto migracije iz perioda nakon Bregzita, upozorivši da će, na osnovu podataka Savetodavnog odbora za migracije, ovaj trend dugoročno koštati poreske obaveznike oko 10 milijardi funti.

U svom govoru ranije ove godine, Mahmud je istakla da je Velika Britanija između 2021. i 2024. godine zabeležila nivo migracija znatno veći tokom perioda od četiri decenije i dodala da bi u narednih 5 godina taj broj porastao na oko 350.000 niskokvalifikovanih radnika i njihovih izdržavanih lica koji su stigli preko viza za zdravstvo i socijalnu zaštitu stekli uslove za stalni boravak.

Vlada je tokom jednogodišnjih konsultacija o ovim reformama primila više od 200.000 odgovora, dok su predlozi izazvale pomešane reakcije na britanskoj političkoj sceni.

Britanski premijer Endi Bernam izjavio je prošle nedelje da veruje da je stalni boravak "pravo na koje se mora zaslužiti", ali se nije u potpunosti obavezao na usvajanje svih reformi ministarke Mahmud.

Lider stranke "Reform UK" Najdžel Faraž je izjavio da su planovi opravdani, ali se zalaže za radikalnije mere koje uključuju potpuno ukidanje stalnog boravka i poništavanje već dodeljenih statusa.

Sa druge strane, konzervativni opozicionici poslanici su optužili vladu za popuštanje unutar sopstvenih redova uz ocenu da će ova promena omogućiti velikom broju niskokvalifikovanih radnika da ostanu u zemlji i ostvare pravo na državnu pomoć.

(Skaj Njuz)

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