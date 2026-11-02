"NARAVNO" Tramp spreman za preventivno pomilovanje Maska

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izrazio je spremnost da brani biznismena Ilona Maska ako bude predmet istrage koju su pokrenuli demokrate.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Na pitanje novinara o mogućnosti preventivnog pomilovanja Maska i njegovih saradnika, Tramp je rekao da će to učiniti bez oklevanja.

„Naravno. Ne bih ni dvaput razmišljao o tome“, citira ga Blumberg .

Ranije je Mask izjavio da će Demokratska stranka okončati američku demokratiju.

(alo.rs)

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