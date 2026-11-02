Svet

"NARAVNO" Tramp spreman za preventivno pomilovanje Maska

Novosti online

02. 11. 2026. u 18:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izrazio je spremnost da brani biznismena Ilona Maska ako bude predmet istrage koju su pokrenuli demokrate.

НАРАВНО Трамп спреман за превентивно помиловање Маска

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Na pitanje novinara o mogućnosti preventivnog pomilovanja Maska i njegovih saradnika, Tramp je rekao da će to učiniti bez oklevanja.

„Naravno. Ne bih ni dvaput razmišljao o tome“, citira ga Blumberg .

Ranije je Mask izjavio da će Demokratska stranka okončati američku demokratiju.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku
Poznati

0 0

"Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku"

JAVNOST već duže vreme sa velikim interesovanjem prati relacije između dve snaje porodice Đoković, Saške i Jelene. Nakon što je u martu 2023. godine na svet donela sina, Saška se ekspresno, za svega tri nedelje, vratila poslu i javnim nastupima. Govoreći o novoj životnoj ulozi, ona je otvoreno odgovorila i na pitanje da li usvaja Jelenine roditeljske savete.

01. 11. 2026. u 22:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)