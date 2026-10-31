Svet

POSLE 37 GODINA OD PADA BERLINSKOG ZIDA: Mađar najavio objavljivanje dosijea tajne policije iz komunističkog doba

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 22:22

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MAĐARSKI premijer Peter Mađar najavio je danas da će njegova stranka TISA ispuniti predizborno obećanje i 4. novembra objaviti dosijee bivše tajne policije iz vremena "socijalističke diktature" u Mađarskoj.

ПОСЛЕ 37 ГОДИНА ОД ПАДА БЕРЛИНСКОГ ЗИДА: Мађар најавио објављивање досијеа тајне полиције из комунистичког доба

foto: Balint Szentgallay/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

-Ispunjavajući jedno od glavnih obećanja, objavićemo 4. novembra dosijee tajne policije socijalističke diktature, napisao je Mađar na mreži X.

On je ocenio da će to biti "teška i osetljiva stvar za mnoge porodice", ali da "bez suočavanja s prošlošću, ne može biti prave političke promene".

Nakon što je u aprilu preuzela vlast, Mađarova vlada je u septembru progurala novi zakon o deklasifikaciji dokumenata kroz parlament.

Prvobitni plan je bio da se baza dosijea pokrene u oktobru, ali je zvanično otvaranje veb-sajta pomereno za 4. novembar.

Tada je Dan nacionalne žalosti u Mađarskoj - godišnjica krvavog sovjetskog gušenja Mađarske revolucije iz 1956.

(Tanjug)

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